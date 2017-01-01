コンプライアンス説明動画メーカーで簡単トレーニング

AIアバターを使用して簡単に作成されたダイナミックな動画で、従業員のトレーニングの参加と理解を向上させましょう。

小規模ビジネスオーナーや人事マネージャーを対象にした45秒の動画を作成し、HeyGenのテンプレートとシーンがどれほど簡単に迅速なコンプライアンス更新を作成できるかを示します。明るく魅力的なビジュアルスタイルと、シンプルなスクリプトから生成されたアップビートなAIナレーションを組み合わせ、説明動画メーカーの効率性を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業トレーナーやコンプライアンス担当者向けに設計された60秒の説明動画を想像し、プロフェッショナルなAIアバターが複雑な規制のコミュニケーションをどのように簡素化できるかを紹介します。この動画は、クリーンで権威あるビジュアル美学を特徴とし、落ち着いたナレーション生成を行うAIアバターを活用します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームやL&D部門を対象にした30秒のプロモーション動画を制作し、HeyGenがどのようにして魅力的な動画コンテンツを作成しながら大幅なコスト削減を実現できるかを強調します。モダンでダイナミックなグラフィックスを使用し、説得力のあるエネルギッシュなAIボイスでサポートし、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
法務部門やプロジェクトマネージャー向けに40秒の指導動画を開発し、HeyGenの高いカスタマイズ性を示し、特定の内部ポリシーに最適な説明動画メーカーであることを示します。ビジュアルアプローチはスリークでミニマリストなもので、明確で簡潔なAIボイスで補完され、さまざまな内部プラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コンプライアンス説明動画メーカーの使い方

プロフェッショナルで魅力的なコンプライアンス説明動画を簡単に作成し、複雑なトピックを視聴者にわかりやすく伝えましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
さまざまなトピックに合わせてプロフェッショナルにデザインされたテンプレートの豊富なライブラリから選んで、コンプライアンス動画の作成を始めましょう。
2
Step 2
魅力的なビジュアルを追加
多様なAIアバターやストックメディアを動画に取り入れ、コンプライアンスコンテンツを視覚的に表現し、視聴者を引きつけましょう。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを生成
高度なナレーション生成を使用して、テキストを自然な音声に瞬時に変換し、明確で一貫したナレーションを実現します。
4
Step 4
動画を仕上げて制作
直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用してシーンや要素を配置し、高品質で魅力的な動画をエクスポートしてすぐに使用できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な規制を明確化

複雑なコンプライアンス規制をわかりやすい説明動画に変換し、すべてのレベルでの理解と遵守を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてコンプライアンス説明動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIを活用してワークフローを効率化する直感的なコンプライアンス説明動画メーカーです。ドラッグ＆ドロップエディターとカスタマイズ可能なテンプレートを備えた使いやすいプラットフォームで、テキストをシームレスに動画に変換し、コミュニケーションを簡素化し、魅力的な動画コンテンツを作成します。

HeyGenでコンプライアンス動画をブランドに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはコンプライアンス動画のための広範なカスタマイズオプションを提供しており、ブランドを組み込んだり、多様なAIアバターから選んだり、テンプレートを調整したりできます。これにより、動画は情報を提供するだけでなく、会社の美学に完全に一致し、非常に魅力的な動画コンテンツを作成します。

効果的な説明動画を作成するためにHeyGenが提供するAI機能は何ですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターや高度なテキストから動画への機能を含む、ダイナミックな説明動画を作成するための強力なAI機能を提供します。AI駆動のナレーション生成は、従業員トレーニングのための従来の制作方法と比較して、コストを大幅に削減し、動画メーカーの体験をさらに向上させます。

コンプライアンス以外にHeyGenでどのような説明動画を作成できますか？

HeyGenは、オンボーディング、製品チュートリアル、従業員トレーニングのための内部コミュニケーションなど、コンプライアンス以外の幅広い説明動画に最適な多用途な動画メーカーです。その包括的なテンプレートと使いやすいインターフェースは、コミュニケーションを簡素化し、魅力的な動画コンテンツを効率的に作成するのに役立ちます。