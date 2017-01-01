コンプライアンス説明動画メーカーで簡単トレーニング
AIアバターを使用して簡単に作成されたダイナミックな動画で、従業員のトレーニングの参加と理解を向上させましょう。
企業トレーナーやコンプライアンス担当者向けに設計された60秒の説明動画を想像し、プロフェッショナルなAIアバターが複雑な規制のコミュニケーションをどのように簡素化できるかを紹介します。この動画は、クリーンで権威あるビジュアル美学を特徴とし、落ち着いたナレーション生成を行うAIアバターを活用します。
マーケティングチームやL&D部門を対象にした30秒のプロモーション動画を制作し、HeyGenがどのようにして魅力的な動画コンテンツを作成しながら大幅なコスト削減を実現できるかを強調します。モダンでダイナミックなグラフィックスを使用し、説得力のあるエネルギッシュなAIボイスでサポートし、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
法務部門やプロジェクトマネージャー向けに40秒の指導動画を開発し、HeyGenの高いカスタマイズ性を示し、特定の内部ポリシーに最適な説明動画メーカーであることを示します。ビジュアルアプローチはスリークでミニマリストなもので、明確で簡潔なAIボイスで補完され、さまざまな内部プラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてコンプライアンス説明動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用してワークフローを効率化する直感的なコンプライアンス説明動画メーカーです。ドラッグ＆ドロップエディターとカスタマイズ可能なテンプレートを備えた使いやすいプラットフォームで、テキストをシームレスに動画に変換し、コミュニケーションを簡素化し、魅力的な動画コンテンツを作成します。
HeyGenでコンプライアンス動画をブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはコンプライアンス動画のための広範なカスタマイズオプションを提供しており、ブランドを組み込んだり、多様なAIアバターから選んだり、テンプレートを調整したりできます。これにより、動画は情報を提供するだけでなく、会社の美学に完全に一致し、非常に魅力的な動画コンテンツを作成します。
効果的な説明動画を作成するためにHeyGenが提供するAI機能は何ですか？
HeyGenは、リアルなAIアバターや高度なテキストから動画への機能を含む、ダイナミックな説明動画を作成するための強力なAI機能を提供します。AI駆動のナレーション生成は、従業員トレーニングのための従来の制作方法と比較して、コストを大幅に削減し、動画メーカーの体験をさらに向上させます。
コンプライアンス以外にHeyGenでどのような説明動画を作成できますか？
HeyGenは、オンボーディング、製品チュートリアル、従業員トレーニングのための内部コミュニケーションなど、コンプライアンス以外の幅広い説明動画に最適な多用途な動画メーカーです。その包括的なテンプレートと使いやすいインターフェースは、コミュニケーションを簡素化し、魅力的な動画コンテンツを効率的に作成するのに役立ちます。