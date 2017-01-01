コンプライアンス説明動画ジェネレーターでコンテンツを革新
AIアバターとシームレスなテキスト動画技術を活用して、コスト効果の高い研修動画を作成し、規制コンプライアンスを簡単に実現します。
中小企業のオーナーやコンプライアンス担当者向けに、使いやすいインターフェースを使用した規制コンプライアンスコンテンツのシームレスな作成を示す90秒の説明動画を開発してください。親しみやすく情報豊かな声で、魅力的なインフォグラフィックスタイルのアニメーションを使用します。この動画は、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能と利用可能なテンプレートとシーンの多様性を強調する必要があります。
グローバル企業チームや国際人事部門を対象に、HeyGenが複数言語でのコンプライアンス研修をどのように支援するかを示す2分間のダイナミックな動画を制作してください。ビジュアルは多文化で活気に満ちたもので、多様なAIアバターが多言語のナレーションを提供し、自動字幕/キャプションを強調してアクセシビリティを向上させ、企業向けソリューションに最適です。
インストラクショナルデザイナーやコンテンツクリエイター向けに、テキストスクリプトを高品質な研修動画に迅速に変換することに焦点を当てた45秒の簡潔な動画を設計してください。ビジュアルの美学はモダンでミニマリスト、鮮明なテキストオーバーレイを備え、エネルギッシュで簡潔な声でサポートされます。この動画は、HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト動画機能と、クリエイティブエンジンを活用するための広範なメディアライブラリ/ストックサポートを特徴とする必要があります。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように効率的なAI動画メーカーですか？
HeyGenは高度なAI動画メーカーとして機能し、ユーザーがスクリプトからテキストを迅速に動画に変換できるクリエイティブエンジンを提供します。この自動動画作成機能により、多様なコンテンツニーズに対する制作時間と労力が大幅に削減されます。
HeyGenは自然なナレーション生成を伴うカスタムAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenは多様なAIアバターを作成し、リアルなナレーション生成でメッセージを多言語で伝えることができます。この強力な組み合わせにより、グローバルな視聴者に対して魅力的で本格的な動画コンテンツを提供します。
HeyGenはコンプライアンス説明動画の生成を支援しますか？
はい、HeyGenは包括的な研修動画を作成するために設計された強力なコンプライアンス説明動画ジェネレーターです。複雑な情報を魅力的なビジュアルコンテンツを通じて理解しやすくすることで、規制コンプライアンスをサポートします。
HeyGenはどのような企業向けソリューションとセキュリティ機能を提供していますか？
HeyGenは、データとプロジェクトを保護するための企業グレードのセキュリティを備えた強力な企業向けソリューションを提供します。使いやすいインターフェースにより、チームは簡単に協力して高品質な動画コンテンツを大規模に制作できます。