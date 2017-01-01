小規模ビジネスのオーナーや人事マネージャーを対象に、既存のコンプライアンス研修ビデオを迅速に更新する方法を示す45秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはシンプルでプロフェッショナルにし、簡単なモーショングラフィックスを使用し、明るくクリアなナレーションを添えます。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を強調し、規制の変更を簡単に取り入れられることを示し、品質を犠牲にせずにコスト効率を強調します。

ビデオを生成