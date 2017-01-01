コンプライアンス文書ビデオジェネレーター：迅速かつ簡単
テキスト-to-ビデオを使用して規制コンプライアンスコンテンツを魅力的なビデオに変換し、迅速でコスト効率の良いスケーラブルなトレーニングを実現します。
企業の人事部門や学習・開発スペシャリスト向けに、革新的なオンボーディングビデオのアプローチを示す60秒のビデオを開発してください。多様なAIアバターが新入社員に重要な会社のコンプライアンス方針を現代的でインタラクティブなビジュアルスタイルで紹介し、親しみやすくも権威あるトーンでサポートします。「AIアバター」と「テンプレートとシーン」機能を強調し、魅力的で一貫した体験を作り出します。
大規模組織のコンプライアンス担当者や法務チームを対象に、重要な規制コンプライアンスコンテンツを迅速に配信することに焦点を当てた30秒のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは権威あるインフォグラフィック主導で、フォーマルで直接的なナレーションを使用します。HeyGenの「字幕/キャプション」と「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」を取り上げ、迅速な更新と企業全体でのアクセシビリティとスケーラビリティを確保します。
安全管理者や運用監督者向けに、特定の職場安全コンテンツを生成する方法を詳述した50秒の実用的なビデオを作成してください。ビジュアルはシナリオベースで、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して一般的な職場の状況を描写し、安心感のある指導的なナレーションを添えます。「事前設計されたビデオテンプレート」を使用してコンテンツ作成を簡素化し、すべての従業員に明確で実行可能な指示を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてコンプライアンス研修ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、コンプライアンス研修ビデオの制作を革新する高度なAIビデオプラットフォームです。リアルなAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用することで、組織は魅力的な規制コンプライアンスコンテンツを効率的に生成し、視聴者のエンゲージメントを大幅に向上させます。
HeyGenがビジネスにとって効果的なAIビデオプラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenの強力なAI技術は、スクリプトを多様なAIアバターと事前設計されたビデオテンプレートを使用して高品質なビデオに変換します。このAIビデオプラットフォームは、ビジネスがプロフェッショナルなコンテンツを迅速かつコスト効率よく制作することを可能にします。
HeyGenは他の種類の重要な企業ビデオを生成するために使用できますか？
もちろんです。HeyGenのスケーラブルなプラットフォームは、オンボーディングビデオや重要な職場安全コンテンツを含む幅広い重要な企業ビデオを生成するのに理想的です。多様なコミュニケーションニーズに対応する企業向けの準備が整っています。
HeyGenはコンプライアンス文書ビデオのアクセシビリティを向上させる機能を提供していますか？
はい、HeyGenは自動字幕生成などの機能でコンプライアンス文書ビデオのアクセシビリティを大幅に向上させます。さらに、1クリックでの翻訳機能により、規制コンプライアンスコンテンツをグローバルに展開し、より広い視聴者にアクセス可能にします。