1年間の大切な家族の思い出を祝う45秒のノスタルジックなビデオコンピレーションを想像してください。個人のメモリーキープセイクを作成する人々のためにデザインされています。ビジュアルスタイルは温かく親密で、カジュアルな写真や短いビデオクリップのクイックカットを特徴とし、心を弾ませる優しいバックグラウンドミュージックが流れます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートが、多様なコンテンツをシームレスに整理し追加することをどのように簡単にするかを強調してください。

