シームレスなビデオモンタージュのためのコンピレーションビデオメーカー

使いやすいインターフェースを使用してオンラインで素晴らしいビデオコンピレーションを作成しましょう。HeyGenの音声生成を使用してビデオを強化します。

1年間の大切な家族の思い出を祝う45秒のノスタルジックなビデオコンピレーションを想像してください。個人のメモリーキープセイクを作成する人々のためにデザインされています。ビジュアルスタイルは温かく親密で、カジュアルな写真や短いビデオクリップのクイックカットを特徴とし、心を弾ませる優しいバックグラウンドミュージックが流れます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートが、多様なコンテンツをシームレスに整理し追加することをどのように簡単にするかを強調してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーがソーシャルメディアで新商品を発表するための60秒の活気ある商品ビデオモンタージュを作成してください。このビデオは、スリークでモダンなビジュアルとダイナミックなトランジションを特徴とし、複数の角度から商品機能を紹介し、アップビートで現代的なサウンドトラックに合わせてください。HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを利用して、インパクトのある魅力的なプレゼンテーションを迅速に組み立ててください。
サンプルプロンプト2
イベントオーガナイザーがオンラインで瞬時に共有したい重要な瞬間を捉えた30秒のエネルギッシュなイベントハイライトリールを制作してください。ビデオはダイナミックでテンポの速い編集、鮮やかなカラーグレーディングを持ち、トレンドの人気音楽に合わせてイベントの興奮を捉えます。HeyGenのコンピレーションビデオメーカー機能を使用することの簡単さを示し、イントロ/アウトロに音声生成を追加する可能性を示してください。
サンプルプロンプト3
冒険ブロガーのための90秒の旅行ジャーニービデオを開発し、最近の旅行を息をのむようなシネマティックショットと本物のナレーションで記録してください。ビジュアルスタイルは冒険的で広大であり、地図や旅程のスクリーン録画などの要素を取り入れ、AIアバターが魅力的なバーチャルツアーガイドとして観客に洞察やヒントを提供することができます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コンピレーションビデオメーカーの使い方

直感的なオンラインAIビデオエディターを使用して、魅力的なビデオコンピレーションとモンタージュを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
メディアをアップロード
まず、写真やビデオクリップをプラットフォームに直接アップロードします。また、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから選択して、すべてのコンピレーション資産を集めることができます。
2
Step 2
クリップを配置
使いやすいインターフェースを利用して、アップロードしたメディアをタイムラインにドラッグアンドドロップします。ビデオのシームレスな流れを確保しながら、コンピレーションを思い通りに整理します。
3
Step 3
クリエイティブなタッチを追加
音楽、テキスト、その他のクリエイティブな要素を追加してコンピレーションを強化します。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを活用して、ビデオに洗練された魅力的な外観を与えましょう。
4
Step 4
エクスポートと共有
コンピレーションが完成したら、希望のアスペクト比でエクスポートします。YouTubeやその他のソーシャルメディアプラットフォームに簡単に公開し、高品質のコンテンツをオーディエンスと共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功コンピレーションを紹介

.

顧客の成功事例をダイナミックなビデオにまとめ、信頼を築き、効果的に価値を示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてソーシャルメディア向けの魅力的なビデオコンピレーションを作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは、使いやすいインターフェースとプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを使用して、ソーシャルメディア向けの魅力的なビデオコンピレーションを簡単に作成できます。さまざまなメディアを迅速に組み合わせ、音楽を追加し、YouTubeなどのプラットフォーム向けにプロフェッショナルなビデオモンタージュを生成できます。

HeyGenはビデオモンタージュを作成するためにどのようなAIビデオ編集ツールを提供していますか？

HeyGenは、AIアバターやテキストからビデオへの機能を含む強力なツールを提供する高度なAIビデオエディターです。私たちのオンラインプラットフォームでは、音声を生成し、自動的に字幕を追加することができ、コンピレーションプロセスを効率化します。

HeyGenを使用して、AIで生成されたビデオコンピレーションをYouTubeなどのプラットフォームに直接公開できますか？

はい、HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたビデオコンピレーションをさまざまなプラットフォーム向けに最適化し、YouTubeに直接公開することをサポートしています。また、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、アイデンティティを維持することもできます。

HeyGenは、さまざまなメディアタイプをコンピレーションビデオに統合するのにどれほど柔軟ですか？

HeyGenは、写真やスクリーン録画をアップロードし、広範なメディアライブラリを利用することで、ビデオコンピレーションに対して非常に柔軟です。ドラッグアンドドロップインターフェースを使用して、多様なコンテンツをシームレスにオンラインでまとめることができます。