シームレスなビデオモンタージュのためのコンピレーションビデオメーカー
使いやすいインターフェースを使用してオンラインで素晴らしいビデオコンピレーションを作成しましょう。HeyGenの音声生成を使用してビデオを強化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーがソーシャルメディアで新商品を発表するための60秒の活気ある商品ビデオモンタージュを作成してください。このビデオは、スリークでモダンなビジュアルとダイナミックなトランジションを特徴とし、複数の角度から商品機能を紹介し、アップビートで現代的なサウンドトラックに合わせてください。HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを利用して、インパクトのある魅力的なプレゼンテーションを迅速に組み立ててください。
イベントオーガナイザーがオンラインで瞬時に共有したい重要な瞬間を捉えた30秒のエネルギッシュなイベントハイライトリールを制作してください。ビデオはダイナミックでテンポの速い編集、鮮やかなカラーグレーディングを持ち、トレンドの人気音楽に合わせてイベントの興奮を捉えます。HeyGenのコンピレーションビデオメーカー機能を使用することの簡単さを示し、イントロ/アウトロに音声生成を追加する可能性を示してください。
冒険ブロガーのための90秒の旅行ジャーニービデオを開発し、最近の旅行を息をのむようなシネマティックショットと本物のナレーションで記録してください。ビジュアルスタイルは冒険的で広大であり、地図や旅程のスクリーン録画などの要素を取り入れ、AIアバターが魅力的なバーチャルツアーガイドとして観客に洞察やヒントを提供することができます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてソーシャルメディア向けの魅力的なビデオコンピレーションを作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは、使いやすいインターフェースとプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを使用して、ソーシャルメディア向けの魅力的なビデオコンピレーションを簡単に作成できます。さまざまなメディアを迅速に組み合わせ、音楽を追加し、YouTubeなどのプラットフォーム向けにプロフェッショナルなビデオモンタージュを生成できます。
HeyGenはビデオモンタージュを作成するためにどのようなAIビデオ編集ツールを提供していますか？
HeyGenは、AIアバターやテキストからビデオへの機能を含む強力なツールを提供する高度なAIビデオエディターです。私たちのオンラインプラットフォームでは、音声を生成し、自動的に字幕を追加することができ、コンピレーションプロセスを効率化します。
HeyGenを使用して、AIで生成されたビデオコンピレーションをYouTubeなどのプラットフォームに直接公開できますか？
はい、HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたビデオコンピレーションをさまざまなプラットフォーム向けに最適化し、YouTubeに直接公開することをサポートしています。また、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、アイデンティティを維持することもできます。
HeyGenは、さまざまなメディアタイプをコンピレーションビデオに統合するのにどれほど柔軟ですか？
HeyGenは、写真やスクリーン録画をアップロードし、広範なメディアライブラリを利用することで、ビデオコンピレーションに対して非常に柔軟です。ドラッグアンドドロップインターフェースを使用して、多様なコンテンツをシームレスにオンラインでまとめることができます。