直感的なテンプレートとシーンを使用して、競合調査を迅速に魅力的な競合分析ビデオに変換し、明確なデータビジュアライゼーションを実現します。

60秒のダイナミックな競合分析ビデオを作成し、内部のマーケティングチームやプロダクトマネージャーを対象に、主要な市場動向と競合戦略を紹介します。ビジュアルスタイルはデータ駆動型で魅力的にし、アニメーション化されたチャートやグラフを活用し、HeyGenのスクリプトからのテキストを使用した自信に満ちたプロフェッショナルなナレーションで、複雑なマーケティング戦略の洞察を明確に伝えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

潜在的な投資家や経営陣向けに、HeyGenのAIアバターを活用した包括的な競合調査を提示する洗練された45秒のビデオを開発します。この投資家向けデッキビデオメーカーのコンセプトは、洗練された企業の美学を採用し、エレガントなデータビジュアライゼーションと権威あるトーンを特徴とし、観客が重要な市場ポジショニングを容易に把握できるようにします。
小規模ビジネスオーナーや営業チームが競合他社を効率的に追跡する方法を示す30秒のビデオを迅速に制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは、テンポが速く、モダンでエネルギッシュにし、HeyGenの事前設計されたテンプレートとシーンを使用して競合分析を迅速に更新する容易さを強調します。
ビジネスアナリストや市場調査員を対象に、AIを活用した競合分析ビデオメーカーの効率性を説明する50秒の分析ビデオを設計します。このビデオは、クリーンで正確なビジュアルと明確なチャートやグラフを特徴とし、HeyGenの優れたナレーション生成をサポートし、データビジュアライゼーションに関する正確で情報豊かな配信を行います。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

競合分析ビデオメーカーの使い方

データと洞察を魅力的なビジュアルストーリーに変換するAIツールを使用して、効果的な競合分析ビデオを簡単に作成します。

Step 1
ビデオスクリプトまたはテンプレートを作成
競合分析の結果を詳述したスクリプトを作成するか、さまざまなAIビデオテンプレートから選択して、コンテンツを効果的に構成します。
Step 2
AIプレゼンターを選択
競合分析をプレゼンテーションするプロフェッショナルなAIアバターを選択します。スクリプトに基づいて生成された魅力的なナレーションでプレゼンテーションを強化します。
Step 3
データとブランディングを追加
市場調査と競合分析データ、チャート、主要な調査結果を統合します。ブランドのロゴと色を使用して、プロフェッショナルな外観を維持するためにブランディングコントロールを適用します。
Step 4
最終ビデオをエクスポート
ビデオの正確性とインパクトを確認します。その後、さまざまなアスペクト比で洗練された競合分析ビデオをエクスポートし、共有や投資家向けデッキプレゼンテーションに備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内部知識共有を強化

市場の動向や競合戦略に対するチームの理解を向上させ、魅力的なAI駆動のトレーニングビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのように競合分析ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは強力な競合分析ビデオメーカーとして機能し、データと洞察を魅力的なビデオに簡単に変換できるようにします。HeyGenの直感的なインターフェースとすぐに使えるAIビデオテンプレートを利用して、広範な編集スキルがなくてもプロフェッショナルな競合分析ビデオを迅速に制作できます。

HeyGenは効果的な投資家向けデッキビデオメーカーとして使用できますか？

もちろんです。HeyGenは理想的な投資家向けデッキビデオメーカーであり、マーケティング戦略と競合状況を高品質なAIアバターで提示できます。スクリプトから生成されたプロフェッショナルなビデオコンテンツで投資家向けプレゼンテーションを強化し、複雑な情報をアクセスしやすく説得力のあるものにします。

HeyGenは詳細な競合分析ビデオにどのような機能を提供しますか？

包括的な競合分析ビデオを作成するために、HeyGenはAIキャプションジェネレーターやAIボイスアクターなどの強力な機能を提供し、明確さを確保します。また、データビジュアライゼーション要素を組み込んだり、ブランドコントロールを活用して一貫したプロフェッショナルな外観を維持することができます。

HeyGenは競合調査用のAIビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは競合調査プロセスを効率化するために特別に設計されたAIビデオテンプレートとシーンを多数提供しています。これらのテンプレートは、競合他社を効率的に追跡し、視覚的に調査結果を提示するのに役立ち、時間と労力を大幅に節約します。