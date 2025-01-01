60秒のダイナミックな競合分析ビデオを作成し、内部のマーケティングチームやプロダクトマネージャーを対象に、主要な市場動向と競合戦略を紹介します。ビジュアルスタイルはデータ駆動型で魅力的にし、アニメーション化されたチャートやグラフを活用し、HeyGenのスクリプトからのテキストを使用した自信に満ちたプロフェッショナルなナレーションで、複雑なマーケティング戦略の洞察を明確に伝えます。

ビデオを生成