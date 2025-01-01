マーケティングマネージャーや中小企業のオーナーをターゲットにした45秒の魅力的な動画を作成し、HeyGenがどのようにして「競争優位性のあるビデオメーカー」ソリューションを提供するかを紹介します。プロフェッショナルでモダンなビジュアルスタイルを採用し、エネルギッシュなサウンドトラックと自信に満ちたナレーションを使用してください。「AIアバター」のシームレスな統合を示し、メッセージをパーソナライズし、「ビデオマーケティング」戦略を向上させる方法を示し、使いやすさと影響力を実証します。

ビデオを生成