Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
この60秒のビデオで、HeyGenの比較ビデオテンプレートを使ったビデオのカスタマイズの世界に飛び込んでください。クリエイティブなプロフェッショナル向けに設計されたこのビデオは、人工知能アバターやダイナミックなテキストを使用してあなたのアイデアを実現します。ビジュアルスタイルは洗練されており、モダンで、HeyGenのメディアライブラリから慎重に選ばれたオーディオトラックで補完されており、視聴者が情報を得て楽しまれることを保証します。
HeyGenのスクリーン録画ツールの技術的な習熟度を、教育者やトレーナー向けに設計された30秒の簡潔なビデオで探求してください。このビデオは、アスペクト比のリサイズ機能とHeyGenのエクスポート機能を使用してコンテンツを簡単にキャプチャして編集することの容易さを強調しています。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、明瞭なボイスオーバーが視聴者をプロセスを通じて案内し、それを効果的なオンライン教育のための不可欠なツールにしています。
HeyGenのビデオカスタマイズオプションの多様性を45秒のビデオで表現し、創造性を解き放ちましょう。マーケティング担当者やブランドストラテジスト向けに、このビデオは鮮やかなテキストプリセットとAIによるビデオ作成を使用して、説得力のある物語を作り上げます。視覚的および聴覚的スタイルは大胆かつエネルギッシュで、HeyGenのテンプレートやシーンの完全なポテンシャルを示しながら、視聴者に強烈な印象を残すように設計されています。
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
HeyGenは、比較ビデオクリエーターを通じてクリエイターを強化し、ダイナミックなビデオ編集機能とカスタマイズ可能なテンプレートを提供して、ストーリーテリングを向上させます。HeyGenのツールを活用して、努力なしに魅力的で情報豊富なビデオを作成しましょう。
ソーシャルメディア用の魅力的なビデオを作成する.
Create captivating comparison videos for social media using HeyGen's customizable templates and dynamic texts.
AIを活用して研修への参加を促進する.
Enhance training materials by integrating infographics and screen recordings into comparison videos for better retention.
HeyGenの比較ビデオクリエーターは創造性をどのように向上させますか？
HeyGenの比較ビデオクリエーターは、動的なテキストやインフォグラフィックスを含むさまざまなクリエイティブツールを提供し、ユーザーが視覚的に魅力的なビデオを作成できるようにしています。カスタマイズ可能なテンプレートを使用すると、視覚的に魅力的な方法で異なる要素を簡単に比較することができます。
HeyGenのビデオ編集機能は何ですか？
HeyGenでは、AIによるビデオ作成、ボイスオーバー生成、字幕追加など、充実したビデオ編集機能を提供しています。これらのツールにより、ビデオは洗練されたプロフェッショナルな仕上がりとなり、創造的なニーズと技術的な要求の両方を満たすことができます。
HeyGenを画面録画やビデオのカスタマイズに使用できますか？
はい、HeyGenにはビデオのカスタマイズオプションと完璧に統合されるスクリーン録画ツールが含まれています。ブランドの一貫性を保つために、ロゴや色などのブランドコントロールを使ってビデオをカスタマイズすることができます。
HeyGenのビデオテンプレートをユニークにするものは何ですか？
HeyGenのビデオテンプレートは、創造的かつ機能的に設計されており、カスタマイズが簡単な比較ビデオテンプレートの多様性を提供しています。音楽ライブラリとテキストプリセットへのアクセスを利用して、努力なしに説得力のあるビデオを作成できます。