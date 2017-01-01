プロダクトマネージャーとオンボーディングチームを対象にした1分間のビデオを制作し、インタラクティブなウォークスルーメーカーがどのようにワークフローを大幅に最適化できるかを示します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、HeyGenのAIアバターを使用して主要な機能を明確で魅力的なボイスオーバー生成で紹介し、詳細な製品ガイドの作成の簡単さを示します。

ビデオを生成