企業ウォークスルーメーカー：魅力的なガイドを簡単に作成
AIボイスオーバーを使用して、複雑なプロセスを明確に伝える魅力的なインタラクティブウォークスルーを作成します。
オペレーションチームとプロジェクトリーダー向けに、複雑なプロセスを簡単に理解できるステップバイステップのガイドに変換し、効果的にプレイブックにすることに焦点を当てた90秒のビデオを作成します。ビデオはダイナミックで指導的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して正確な指示をサポートする字幕/キャプションと組み合わせて最大限の明確さを確保します。
コンプライアンス担当者とIT部門向けに設計された包括的な2分間のビデオを開発し、企業のウォークスルーメーカーが堅牢なSOPの作成を促進し、企業レベルのセキュリティを確保する方法を強調します。ビジュアルとオーディオのプレゼンテーションは権威があり信頼できるものであり、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して一貫した外観を持たせ、信頼性とコンプライアンスを強調するために関連するメディアライブラリ/ストックサポートを組み込みます。
カスタマーサポートエージェントとエンドユーザーを対象にした45秒の簡潔なビデオを想像し、一般的な質問に対するガイドを効率的に共有するための「ハウツーガイド」の迅速な作成と配布を示します。これをフレンドリーで親しみやすいビジュアルスタイルで提示し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してさまざまなプラットフォームに合わせてコンテンツを調整し、簡単に理解できる説明のためにボイスオーバー生成を使用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは技術的なウォークスルーとSOPの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、複雑なプロセスを明確で簡潔なトレーニングドキュメントや画面上のウォークスルーに変換します。ユーザーはプロフェッショナルなAIボイスオーバーを生成し、ステップバイステップのガイドを統合してワークフローを簡単に最適化できます。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けにブランド化されたインタラクティブウォークスルーを作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはロゴや色を含むカスタマイズ可能なブランドコントロールを備えた高品質のウォークスルービデオの作成を可能にします。これらのインタラクティブウォークスルーは、公開リンクを介して簡単に共有でき、効果的にオーディエンスを教育し、引き付けます。
HeyGenはウォークスルービデオ内の機密データに対してどのようなセキュリティ機能を提供しますか？
HeyGenはデータの企業レベルのセキュリティを優先し、ウォークスルービデオ内の機密情報を編集する機能を提供します。これにより、貴重なトレーニングドキュメントやガイドがワークフローAIプラットフォームで共有される際に安全に保たれます。
HeyGenはウォークスルーコンテンツを強化するためのAIによる提案を提供しますか？
もちろんです。HeyGenは、AIアバターやその他の機能を活用してワークフローを最適化し、プロセスを魅力的なプレイブックに変えるためのAIによる提案を統合しています。