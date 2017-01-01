45秒の活気ある「企業文化ビデオ」を作成し、新しい採用候補者や現在の従業員をターゲットに、チームの本物の精神を紹介します。視覚的には、真の交流のクイックカット、モダンな美学、そして高揚感のあるエネルギッシュなサウンドトラックを想像してください。HeyGenの強力な「AIアバター」を使用して主要なチームメンバーを紹介し、私たちのユニークな価値観を温かく語る「ボイスオーバー生成」を補完します。

ビデオを生成