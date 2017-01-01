企業価値ビデオメーカー：あなたの文化を紹介
カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、魅力的な企業文化ビデオを簡単に作成します。
B2Bクライアントや業界パートナー向けに、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルで私たちの「企業価値」を強調する洗練された30秒の「マーケティングビデオ」をデザインします。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用し、スクリプトを「スクリプトからのテキストビデオ」機能で変換して、説得力のあるビジュアルを簡単に組み立て、私たちのコミットメントとエートスについての洗練されたインパクトのあるメッセージを確保します。
リモート従業員向けに、重要な会社のマイルストーンを強調する60秒の「内部コミュニケーション」作品を制作し、親しみやすく、情報豊かで魅力的なビジュアルスタイルを特徴とし、明確で簡潔なナレーションを提供します。「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するビジュアルを取り入れてストーリーテリングを強化し、HeyGen内で自動「字幕/キャプション」を有効にしてすべての視聴者にアクセス可能にし、包括的な「ビデオ作成プラットフォーム」ソリューションを提供します。
一般のフォロワーを引き付けることを目的としたダイナミックな15秒の「ソーシャルメディアビデオ」を作成し、鮮やかで注目を集めるビジュアルスタイルで迅速な更新やヒントを発表し、アップビートでトレンディな音楽を組み合わせます。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、さまざまなプラットフォームにビデオを簡単に適応させ、その効率的な「AIビデオジェネレーター」機能を通じてこのインパクトのあるショートを迅速に生成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業が魅力的なマーケティングビデオを作成するのを支援しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、企業が魅力的なマーケティングビデオを迅速かつ効率的に制作することを可能にします。スクリプトをダイナミックなビジュアルストーリーに変換し、視聴者の注意を引きつけ、ブランドメッセージを効果的に伝えます。
HeyGenは企業文化や採用ビデオの作成に役立つツールを提供していますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、企業文化や採用ビデオにロゴやブランドカラーをシームレスに統合することができます。カスタマイズ可能なテンプレートを利用して、独自のアイデンティティを反映し、ストーリーテリングを本物かつプロフェッショナルにします。
HeyGenのプラットフォームで多様な種類のビデオコンテンツを生成するのはどれほど簡単ですか？
HeyGenの直感的なプラットフォームは、マーケティングビデオから内部コミュニケーションまで、多様なビデオコンテンツの作成を非常に簡単にします。テキストを入力してテキストからビデオ機能を使用し、カスタマイズ可能なテンプレートを選択し、AIビデオジェネレーターがビジョンを瞬時に実現します。
HeyGenはさまざまな目的のためにビデオストーリーテリングを強化するためにどのような高度な機能を利用していますか？
HeyGenは高度なAIアバターと強力なテキストからビデオへの機能を利用して、すべてのビデオタイプでストーリーテリングを向上させます。プロフェッショナルなボイスオーバー生成と自動字幕を使用して、インパクトのあるナarrativesとソーシャルメディアビデオを簡単かつプロフェッショナルに作成できます。