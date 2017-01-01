企業価値観ビデオジェネレーター：魅力的なチームビデオを作成
AIビデオジェネレーターを活用して、魅力的な企業文化ビデオを簡単に作成し、強力なAIナレーションで本物のメッセージを伝えます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の従業員向けにデザインされた60秒の企業文化ビデオを想像してください。多様なAIアバターがチームの成功を語る、親しみやすく魅力的なビジュアルスタイルで、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して簡単にビデオ化し、現代の企業文化の本質を強調します。
クライアントやパートナーに最適な30秒の企業ストーリーテリングビデオが制作を待っています。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのダイナミックなビジュアルで、重要な企業の成果を強調し、簡潔でプロフェッショナルなスタイルで提示し、広範なアクセス性を確保するために明確な字幕/キャプションを追加します。
大学卒業生向けの革新的な50秒のリクルートメントビデオを作成し、会社の最先端のアプローチをスリークで先進的なビジュアルデザインとプロフェッショナルなボイスオーバー生成で紹介します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用し、AIビデオジェネレーターとしての力を最大限に活用して、さまざまなプラットフォームに最適化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIビデオ生成を通じて魅力的な企業ストーリーテリングを促進しますか？
HeyGenは強力なクリエイティブエンジンとして機能し、企業ストーリーテリングのための高品質なビデオを制作することを可能にします。当プラットフォームは高度なAIビデオジェネレーター技術を利用して、スクリプトを魅力的な物語に簡単に変換します。
HeyGenを使用して企業価値観ビデオを作成する際に利用できるカスタムブランディングオプションは何ですか？
HeyGenは、企業価値観ビデオプロジェクトに対して広範なカスタムブランディングを可能にし、ブランドアイデンティティとの一貫性を確保します。ロゴ、ブランドカラー、特定のフォントを簡単に組み込むことができ、HeyGenは真の企業価値観ビデオジェネレーターとなります。
HeyGenはテンプレートを使用して魅力的な企業文化ビデオを迅速に作成するのを支援できますか？
もちろんです！HeyGenは企業文化ビデオ制作のために特別にデザインされたプロフェッショナルなビデオテンプレートを豊富に提供しています。これらのテンプレートはクリエイティブプロセスを簡素化し、ダイナミックな企業文化ビデオを迅速に生成することを可能にします。
HeyGenのAIアバターとAIナレーション機能はどのようにしてクリエイティブなビデオ制作を強化しますか？
HeyGenの革新的なAIアバターとリアルなAIナレーション機能は、ユーザーがスクリプトを生き生きとさせることを可能にし、ビデオ制作のための強力なクリエイティブエンジンとなります。テキストからビデオへの機能は、コンセプトから最終出力までのシームレスで効率的なワークフローを保証します。