会社アップデートビデオメーカー：プロフェッショナルなビデオを迅速に作成
AIアバターを使用して、ビデオ作成プロセスを簡素化し、数分で高品質の会社アップデートを生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在顧客に向けた新しい製品機能を発表するための30秒のダイナミックなマーケティングビデオを開発してください。現代的で活気あるビジュアルスタイルとエキサイティングな背景音楽を使用し、瞬時に注目を集めるビデオを作成することを目指します。HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを使用して、制作を効率化し、洗練された最終出力を確保します。
新入社員向けに、複雑な会社のプロセスをステップバイステップで説明する60秒の明確で情報豊富なトレーニングビデオを想像してください。このAIビデオ作成プロジェクトは、親しみやすく、わかりやすいビジュアルスタイルと落ち着いた指導的なナレーションを必要とし、HeyGenのナレーション生成機能を活用して、ビデオ全体を通じて一貫した高品質の音声を提供します。
フォロワー向けに、サービスに関連するクイックヒントを共有する15秒のスナッピーなソーシャルメディアビデオを制作してください。テンポの速い、注目を集めるビジュアルスタイルとパンチの効いた背景音楽を採用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を組み込んでメッセージをアクセスしやすくします。このクイックビジネスビデオメーカーを使用して、瞬時にオーディエンスとつながることができます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業のプロフェッショナルなビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、企業がプロフェッショナルなビデオを簡単に生成できる高度なAIビデオ作成プラットフォームです。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用することで、さまざまなビジネスニーズに対応した高品質のMP4コンテンツを数分で効率的に制作できます。
HeyGenのAIツールを使用してどのような種類のビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、魅力的なマーケティングビデオ、情報豊富なトレーニングビデオ、ダイナミックなソーシャルメディアビデオなど、幅広いコンテンツを作成できます。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを使用することで、多様なビデオコンテンツを簡単かつ迅速に生成できます。
HeyGenはブランド用にカスタマイズ可能なAIアバターを提供していますか？
はい、HeyGenはブランドアイデンティティに合わせてカスタマイズ可能なAIアバターを提供しています。ロゴや特定の色などのブランディングコントロールを適用することで、すべてのプロフェッショナルビデオが会社のイメージを反映するようにできます。
HeyGenはスクリプトからどのくらいの速さでビデオを生成できますか？
HeyGenは、強力なテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトから数分でビデオを生成できます。この迅速なAIビデオ作成プロセスと強力なビデオ編集ツールを組み合わせることで、会社のアップデートビデオやその他の重要なコンテンツを迅速に制作できます。