会社アップデートビデオジェネレーター：迅速に魅力的なアップデートを作成

プロフェッショナルな会社アップデートを手軽に作成。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、メッセージを迅速に届けましょう。

すべての社内従業員に向けた重要な60秒の会社アップデートを想像してください。最近の成果と将来の予測に焦点を当てた内容です。ビデオは洗練された企業スタイルのビジュアルと、信頼を醸成する明確で自信に満ちた音声トーンが必要です。HeyGenのAIアバターを活用して、この重要な情報を魅力的かつ効率的に伝えましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいクライアントを対象にした30秒のマーケティングビデオを作成し、主要な製品の強化を発表します。視聴者を瞬時に引き込む活気ある現代的なビジュアルとエネルギッシュなサウンドトラックを特徴とするべきです。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、この魅力的で高品質なビデオを迅速に作成しましょう。
サンプルプロンプト2
部門長を対象とした45秒の社内コミュニケーションビデオで、今後のプロジェクト管理ソフトウェアの導入を説明します。ビデオのスタイルは明快で説明的であり、複雑な詳細を明確にする権威あるナレーションが必要です。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、正確で簡単な制作を実現しましょう。
サンプルプロンプト3
新入社員向けに、会社の福利厚生と人事ポリシーを詳述する90秒のトレーニングビデオが必要です。親しみやすくプロフェッショナルなビジュアルプレゼンテーションと、フレンドリーで安心感のある音声ガイドが求められます。この重要なオンボーディングコンテンツのために、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、一貫性のある明確なナレーションを作成しましょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

会社アップデートビデオジェネレーターの使い方

AIを使ってプロフェッショナルな会社アップデートビデオを簡単に作成。AIアバター、カスタマイズ可能なテンプレート、強力な編集ツールを使用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、会社アップデートのスクリプトを貼り付けます。AIがテキストを分析し、スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオの力を活用してビデオの基盤を作成します。これにより、ダイナミックなビジュアルストーリーテリングの舞台が整います。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
メッセージを表現するための多様なAIアバターライブラリから選択するか、事前にデザインされたテンプレートを選びます。ブランド資産や統合メディアライブラリからのストックメディアを使用してシーンをカスタマイズし、会社のブランディングに合わせます。
3
Step 3
ボイスオーバーを追加する
さまざまな言語やアクセントを提供するボイスオーバー生成機能を活用してビデオを微調整します。明確さとエンゲージメントを高め、会社のメッセージがプロフェッショナルかつ効果的に視聴者に届けられるようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
会社アップデートビデオが完璧になったら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、どのプラットフォームにも最適化します。さまざまな形式で高品質なビデオをダウンロードし、チームやステークホルダーと共有して、社内コミュニケーションを強化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーションと文化的ビデオを作成

チームのモチベーションと文化的アップデートのために、インスピレーションを与えるビデオを制作し、ポジティブな環境と強い会社のアイデンティティを育みます。

background image

よくある質問

HeyGenはクリエイティブなマーケティングやトレーニングコンテンツのビデオ作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは、ユーザーがさまざまなクリエイティブニーズに応じて高品質なビデオコンテンツを効率的に制作できるようにします。カスタマイズ可能なテンプレート、リアルなAIアバター、豊富なメディアライブラリを活用して、魅力的なマーケティングビデオやインパクトのあるトレーニングビデオを簡単に作成し、クリエイティブな成果を向上させます。

HeyGenはAIを使ってシンプルなスクリプトからプロフェッショナルなビデオを生成できますか？

もちろんです。HeyGenのAIビデオジェネレーターは、リアルなAIアバターと高度なボイスオーバー生成を使用して、スクリプトからテキスト・トゥ・ビデオを変換します。この機能により、広範な制作知識がなくても、洗練された社内コミュニケーションや会社アップデートビデオを簡単に作成できます。

HeyGenを使ってブランドビデオを作成する際のカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、ロゴや特定のブランドカラーをビデオにシームレスに組み込むことができる広範なブランディングコントロールを提供します。多様なテンプレートと包括的なメディアライブラリを使用してコンテンツをさらにカスタマイズし、すべての高品質なビデオ出力でブランドの一貫性を確保します。

HeyGenのツールを使って会社アップデートビデオをどれくらい早く制作できますか？

HeyGenは迅速なビデオ作成を目的として設計されており、プロフェッショナルな会社アップデートビデオを数分で生成できます。直感的なドラッグ＆ドロップエディター、効率的なテキスト・トゥ・ビデオ機能、リアルなAIアバターを使用することで、重要な社内コミュニケーションの制作時間を大幅に短縮できます。