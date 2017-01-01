会社アップデートビデオジェネレーター：迅速に魅力的なアップデートを作成
プロフェッショナルな会社アップデートを手軽に作成。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、メッセージを迅速に届けましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいクライアントを対象にした30秒のマーケティングビデオを作成し、主要な製品の強化を発表します。視聴者を瞬時に引き込む活気ある現代的なビジュアルとエネルギッシュなサウンドトラックを特徴とするべきです。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、この魅力的で高品質なビデオを迅速に作成しましょう。
部門長を対象とした45秒の社内コミュニケーションビデオで、今後のプロジェクト管理ソフトウェアの導入を説明します。ビデオのスタイルは明快で説明的であり、複雑な詳細を明確にする権威あるナレーションが必要です。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、正確で簡単な制作を実現しましょう。
新入社員向けに、会社の福利厚生と人事ポリシーを詳述する90秒のトレーニングビデオが必要です。親しみやすくプロフェッショナルなビジュアルプレゼンテーションと、フレンドリーで安心感のある音声ガイドが求められます。この重要なオンボーディングコンテンツのために、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、一貫性のある明確なナレーションを作成しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブなマーケティングやトレーニングコンテンツのビデオ作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは、ユーザーがさまざまなクリエイティブニーズに応じて高品質なビデオコンテンツを効率的に制作できるようにします。カスタマイズ可能なテンプレート、リアルなAIアバター、豊富なメディアライブラリを活用して、魅力的なマーケティングビデオやインパクトのあるトレーニングビデオを簡単に作成し、クリエイティブな成果を向上させます。
HeyGenはAIを使ってシンプルなスクリプトからプロフェッショナルなビデオを生成できますか？
もちろんです。HeyGenのAIビデオジェネレーターは、リアルなAIアバターと高度なボイスオーバー生成を使用して、スクリプトからテキスト・トゥ・ビデオを変換します。この機能により、広範な制作知識がなくても、洗練された社内コミュニケーションや会社アップデートビデオを簡単に作成できます。
HeyGenを使ってブランドビデオを作成する際のカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、ロゴや特定のブランドカラーをビデオにシームレスに組み込むことができる広範なブランディングコントロールを提供します。多様なテンプレートと包括的なメディアライブラリを使用してコンテンツをさらにカスタマイズし、すべての高品質なビデオ出力でブランドの一貫性を確保します。
HeyGenのツールを使って会社アップデートビデオをどれくらい早く制作できますか？
HeyGenは迅速なビデオ作成を目的として設計されており、プロフェッショナルな会社アップデートビデオを数分で生成できます。直感的なドラッグ＆ドロップエディター、効率的なテキスト・トゥ・ビデオ機能、リアルなAIアバターを使用することで、重要な社内コミュニケーションの制作時間を大幅に短縮できます。