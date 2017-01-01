AIビデオジェネレーターで会社戦略を強化
スクリプトからテキスト-to-ビデオに変換して、ビジネスのための魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
中規模企業のマーケティングマネージャー向けに、ビジネスの取り組みを拡大するための60秒の魅力的なビデオを作成してください。ダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックとフレンドリーでプロフェッショナルなナレーションを組み合わせます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、強力なメディアライブラリ/ストックサポートが、さまざまなキャンペーンでの迅速なカスタマイズとブランドの一貫性をどのように可能にするかを示します。
コンテンツクリエイターと企業トレーナーを対象に、洗練されたビデオ制作とブランディングのためのAI編集ツールの力を強調する2分間のチュートリアルビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションは洗練され、企業向けにフレンドリーで、アニメーション要素を組み込む可能性があります。スムーズで教育的な声を補完します。HeyGenの高度なナレーション生成と自動字幕/キャプションが、すべてのプロジェクトにアクセス可能でプロフェッショナルな仕上がりを保証する方法を示します。
製品マネージャーと営業チームを対象に、効果的な説明ビデオと測定可能なパフォーマンスを必要とする45秒のプロモーションビデオを設計してください。ビジュアルアプローチは直接的で要点を押さえ、明確なオンスクリーンテキストとエネルギッシュで説得力のある音声トラックを特徴とします。HeyGenのシームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調し、さまざまなプラットフォームに合わせてコンテンツを調整することができることを示し、将来の分析機能統合の可能性を示唆します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ生成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用して、ビデオ作成を効率化します。ユーザーはテキストを簡単に魅力的なビデオに変換でき、AIアバターと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを使用して、制作時間と労力を大幅に削減します。私たちのAI編集ツールは、プロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成する力を提供します。
HeyGenで作成したビデオを自分のブランドにカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを組み込むことができます。これにより、すべてのマーケティングビデオメーカーコンテンツが会社のアイデンティティに完全に一致します。
HeyGenはどのような種類のビデオコンテンツをビジネスのために作成するのに役立ちますか？
HeyGenは多用途なビデオプラットフォームであり、マーケティングビデオ、説明ビデオ、プロモーションビデオ、トレーニングビデオなど、多様なコンテンツの作成を可能にします。私たちのプラットフォームは、さまざまなビジネスニーズに対応するための多数のテンプレートとAI駆動のテキスト-to-ビデオ機能を提供します。
HeyGenはソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたビデオの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに特化したビデオコンテンツを簡単に作成することができます。アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して、アニメーションビデオがどこでも完璧に見えるようにすることができます。