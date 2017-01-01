テクノロジーに精通した起業家を対象に、AIビデオジェネレーターを活用して効率的にコンテンツを作成するための90秒の指導ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、ユーザーインターフェース要素を示しながら、音声は明確で権威あるトーンを維持します。HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップエディターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、プロフェッショナルなビデオ作成プロセスをどのように簡素化するかを示し、AIアバターの自然な外観を強調します。

