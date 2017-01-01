小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒の動画を作成し、HeyGenを使って簡単に魅力的な会社戦略の説明を構築する方法を紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、画面上にテキストが現れる鮮明なアニメーションを特徴とし、元気で励ましの声のナレーションを添えます。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能の力を強調し、メッセージを簡単にカスタマイズできることを示します。

