会社展開ビデオメーカー：AIで製品を発表
AIを活用したテキストからビデオへの機能で、スクリプトから簡単に魅力的な会社展開ビデオや製品発表を作成しましょう。
新しいイニシアチブについて全社員に知らせることを目的とした、60秒の社内展開ビデオをデザインしてください。クリーンでモダンな美学を採用し、魅力的なインフォグラフィックとスムーズなトランジションを使用して、重要な情報を明確に伝えます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して、制作を効率化し、ビデオ全体で一貫したプロフェッショナルなブランドイメージを維持しましょう。
潜在的な顧客や投資家向けに、30秒の情報豊かな製品デモビデオを開発し、コア機能を強調してください。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されて説明的であり、明確なスクリーン録画と補足的なビジュアルを統合します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連する映像や画像を見つけ、洗練された包括的なデモンストレーションを確保しましょう。
ブランド認知や人材獲得に最適な、ソーシャルメディア向けの魅力的な20秒のショートビデオを制作してください。このビジネスビデオメーカーのチャレンジは、楽しく風変わりで視覚的に魅力的なスタイルに焦点を当て、すぐに注意を引くように設計されています。HeyGenで作成されたカリスマ的なAIアバターをフィーチャーし、ブランドコミュニケーションにユニークで記憶に残る顔を加えることで、メッセージを生き生きとさせましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはビジネス向けのクリエイティブなビデオ制作をどのように強化できますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、AIアバター、AIボイスオーバーを備えたプロフェッショナルなビデオ制作を簡素化するために設計された高度なAIビデオメーカーです。その豊富なメディアライブラリとブランドキットにより、コンテンツが魅力的であり、ブランドの美学と一致することを保証し、クリエイティブなビデオ制作に最適です。
HeyGenは魅力的な製品デモビデオの作成を支援できますか？
はい、HeyGenは魅力的な製品デモビデオのための理想的なAI製品ビデオジェネレーターです。テキストからビデオへの機能を活用し、ダイナミックなAIボイスオーバーを追加し、製品のスクリーンショットやUIデモを組み込むことで、機能と利点を明確に視聴者に伝えることができます。
HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定のブランドカラーをカスタマイズ可能なビデオテンプレートやシーンに適用できます。これにより、会社展開ビデオからソーシャルメディアビデオまで、すべてのビデオが一貫して会社のアイデンティティを反映し、プロフェッショナルな外観を維持します。
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオの効率的な作成を可能にしますか？
AIビデオメーカーとして、HeyGenは直感的なテキストからビデオへの機能とドラッグ＆ドロップエディターを通じてプロフェッショナルなビデオ制作を効率化します。ユーザーは、リアルなAIアバター、豊富なメディアライブラリ、自動字幕を使用して、魅力的なコンテンツを迅速に生成でき、プロフェッショナルなビデオの作成プロセスを非常に効率的でユーザーフレンドリーにします。