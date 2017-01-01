会社の再編成について全従業員に説明する1分間の内部コミュニケーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで安心感を与えるもので、落ち着いた権威あるナレーションを添えてください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、主要な変更点を効率的に伝え、AIアバターを組み込んでパーソナライズされたタッチを加え、会社の再編成ビデオジェネレーターの核心的な目的に対応してください。

ビデオを生成