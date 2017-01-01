会社再編成ビデオジェネレーターで変化をスムーズに
AIビデオジェネレーターの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、再編成スクリプトを簡単に明確な内部コミュニケーションに変換し、スムーズな移行を実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい役割や改訂された役割に移行する従業員向けに、2分間のトレーニングビデオモジュールを作成してください。このコンテンツは視覚的に情報豊かでクリーンであり、親しみやすい指導的なナレーションが新しいプロセスを案内します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、構造化された学習体験を構築し、効果的なトレーニングビデオを作成するためのAIビデオジェネレーターの力を示してください。
外部の利害関係者やリーダーシップチーム向けに設計された90秒の説明ビデオを想像してください。再編成後の戦略的利益と将来の方向性を詳述します。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されており、企業向けで、インフォグラフィックスタイルの要素を特徴とし、自信に満ちた戦略的なナレーションでサポートされます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的なストーリーテリングを強化し、アクセシビリティをサポートする字幕/キャプションを含め、エンドツーエンドのビデオ生成ソリューションをサポートしてください。
全従業員に今後の再編成イニシアチブについて事前に通知するための簡潔な30秒の発表が必要です。ビデオはモダンでダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された明るく簡潔なAIナレーションを組み合わせます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームでのリーチとインパクトを最大化し、プロンプトネイティブなビデオ作成を披露してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、スクリプトからのテキストビデオを魅力的なコンテンツに変換します。生成AIを活用してエンドツーエンドのビデオ生成を行い、リアルなAIナレーションとダイナミックなビジュアルを統合してワークフローを効率化します。
HeyGenでAIアバターをカスタマイズしてブランドを表現できますか？
もちろんです。HeyGenでは多様なAIアバターライブラリから選択するか、独自のカスタムアバターを作成できます。これにより、ビデオコンテンツの作成がブランドの資産やメッセージに完全に一致します。
HeyGenはどのような種類のビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは多用途で、内部コミュニケーション、マーケティングビデオ、説明ビデオメーカーのプロジェクトなど、幅広いビデオを作成できます。豊富なテンプレートとシーンを使用して、あらゆる目的に合わせた魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenでプロンプトネイティブなビデオ作成を始めるのは簡単ですか？
はい、HeyGenはプロンプトネイティブなビデオ作成を非常に直感的に行えます。スクリプトやアイデアを入力するだけで、HeyGenのAIがビデオ生成をサポートし、迅速な更新から包括的なトレーニングビデオまで完璧に対応します。