会社再編成ビデオジェネレーターで変化をスムーズに

AIビデオジェネレーターの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、再編成スクリプトを簡単に明確な内部コミュニケーションに変換し、スムーズな移行を実現します。

会社の再編成について全従業員に説明する1分間の内部コミュニケーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで安心感を与えるもので、落ち着いた権威あるナレーションを添えてください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、主要な変更点を効率的に伝え、AIアバターを組み込んでパーソナライズされたタッチを加え、会社の再編成ビデオジェネレーターの核心的な目的に対応してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい役割や改訂された役割に移行する従業員向けに、2分間のトレーニングビデオモジュールを作成してください。このコンテンツは視覚的に情報豊かでクリーンであり、親しみやすい指導的なナレーションが新しいプロセスを案内します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、構造化された学習体験を構築し、効果的なトレーニングビデオを作成するためのAIビデオジェネレーターの力を示してください。
サンプルプロンプト2
外部の利害関係者やリーダーシップチーム向けに設計された90秒の説明ビデオを想像してください。再編成後の戦略的利益と将来の方向性を詳述します。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されており、企業向けで、インフォグラフィックスタイルの要素を特徴とし、自信に満ちた戦略的なナレーションでサポートされます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的なストーリーテリングを強化し、アクセシビリティをサポートする字幕/キャプションを含め、エンドツーエンドのビデオ生成ソリューションをサポートしてください。
サンプルプロンプト3
全従業員に今後の再編成イニシアチブについて事前に通知するための簡潔な30秒の発表が必要です。ビデオはモダンでダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された明るく簡潔なAIナレーションを組み合わせます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームでのリーチとインパクトを最大化し、プロンプトネイティブなビデオ作成を披露してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

会社再編成ビデオジェネレーターの使い方

AIアバター、カスタムナレーション、ブランドテンプレートを使用して、会社再編成に関するプロフェッショナルな内部コミュニケーションとトレーニングビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
再編成の発表スクリプトを貼り付けることから始めます。高度なスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、テキストを瞬時にダイナミックなビデオタイムラインに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
メッセージのプレゼンターとして、リアルなAIアバターの多様なライブラリから選択します。これらのAIアバターは、プロフェッショナルで一貫したトーンでコンテンツを届けます。
3
Step 3
ブランド資産を追加する
会社のロゴ、色、その他のブランド資産を統合して一貫性を確保します。ブランドコントロールを使用して、すべての内部コミュニケーションで企業のアイデンティティを維持します。
4
Step 4
生成して共有する
ビデオが完成したら、エンドツーエンドのビデオ生成を使用してさまざまな形式で生成およびエクスポートします。すべてのプラットフォームで従業員にメッセージを簡単に共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内部の士気とビジョンを強化

変化の中で従業員を一致させ、安心させるためのインスピレーションを与える内部コミュニケーションとモチベーションビデオを届けます。

よくある質問

HeyGenはAIを使ってどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、スクリプトからのテキストビデオを魅力的なコンテンツに変換します。生成AIを活用してエンドツーエンドのビデオ生成を行い、リアルなAIナレーションとダイナミックなビジュアルを統合してワークフローを効率化します。

HeyGenでAIアバターをカスタマイズしてブランドを表現できますか？

もちろんです。HeyGenでは多様なAIアバターライブラリから選択するか、独自のカスタムアバターを作成できます。これにより、ビデオコンテンツの作成がブランドの資産やメッセージに完全に一致します。

HeyGenはどのような種類のビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは多用途で、内部コミュニケーション、マーケティングビデオ、説明ビデオメーカーのプロジェクトなど、幅広いビデオを作成できます。豊富なテンプレートとシーンを使用して、あらゆる目的に合わせた魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenでプロンプトネイティブなビデオ作成を始めるのは簡単ですか？

はい、HeyGenはプロンプトネイティブなビデオ作成を非常に直感的に行えます。スクリプトやアイデアを入力するだけで、HeyGenのAIがビデオ生成をサポートし、迅速な更新から包括的なトレーニングビデオまで完璧に対応します。