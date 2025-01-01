会社報告ビデオメーカー：プロフェッショナルなビジネスレポートを作成

データを魅力的なプロフェッショナルビデオに簡単に変換します。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能でレポート作成を効率化します。

株主や投資家向けに、年間の成果を紹介する30秒の会社報告ビデオを作成し、HeyGenのAIアバターによる権威あるナレーションを使用して、プロフェッショナルで企業的なビジュアルスタイルを活用し、洗練された最終製品を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームや潜在的なクライアント向けに、現代的で親しみやすいビジュアルとオーディオスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックを伴った45秒のアニメーションビジネスビデオを作成し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、スクリプトをダイナミックなビジュアルに迅速に変換します。
サンプルプロンプト2
社内チームや新入社員向けに、クリーンなビジュアルスタイルと穏やかな説明的なナレーションを使用し、微妙でインスピレーションを与えるバックグラウンドミュージックで強化された60秒の情報報告ビデオを作成し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して作成プロセスを効率化します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアのフォロワーや潜在的な採用候補者向けに、視覚的に豊かなスタイルとインパクトのあるテキストオーバーレイ、エネルギッシュなナレーションを特徴とする15秒の会社プロフィールビデオを設計し、HeyGenの自動字幕/キャプションを使用して最大限のアクセス性とエンゲージメントを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

会社報告ビデオメーカーの使い方

会社のデータを魅力的な報告ビデオに簡単に変換します。直感的なプラットフォームで、視聴者を魅了するプロフェッショナルなプレゼンテーションを作成します。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
プロフェッショナルにデザインされた多様なビデオテンプレートとシーンから選択して報告ビデオを始めるか、独自のプレゼンテーションをゼロから作成します。
2
Step 2
コンテンツとメディアを追加
データ、テキスト、画像、ビデオを簡単に統合します。関連するビジュアルやグラフィックで物語を強化するために、充実したメディアライブラリ/ストックサポートを活用します。
3
Step 3
ブランドの一貫性を適用
報告ビデオがブランドアイデンティティに一致するようにします。包括的なブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用して、会社のロゴ、色、フォントを適用し、洗練されたプロフェッショナルな外観を実現します。
4
Step 4
報告をエクスポートして共有
完成した報告ビデオを確認し、さまざまな形式と解像度でエクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、あらゆるプラットフォームやプレゼンテーションのニーズに合わせてビデオを最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

社内コミュニケーションを効率化

社内報告を明確でダイナミックなビデオプレゼンテーションに変換することで、従業員の理解とエンゲージメントを向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenがビジネスレポート用のプロフェッショナルでアニメーション化されたビデオ作成をどのように強化するかを発見してください。

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして、会社のレポートをAIアバターとカスタムナレーションを使用して魅力的でプロフェッショナルなビデオに変換します。これにより、企業は高品質でクリエイティブなコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenは多様なビジネスおよびマーケティングキャンペーン向けにどのようなビデオテンプレートを提供していますか？

HeyGenは、会社プロフィールビデオからマーケティングキャンペーン素材まで、さまざまな目的に合わせた幅広いビデオテンプレートとシーンを提供しています。これらの事前デザインされたオプションにより、インパクトのあるコンテンツを簡単に作成できます。

HeyGenはどのようにしてすべてのビデオコンテンツで一貫したブランディングを維持するのを支援しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや特定の色をビデオに簡単に組み込むことができます。これにより、すべてのプロフェッショナルビデオがブランドキットと完全に一致し、企業のアイデンティティを強化します。

HeyGenはスクリプトをダイナミックなビデオコンテンツに簡単に変換して、魅力的な会社報告を作成できますか？

もちろんです。HeyGenの直感的なプラットフォームを使用すると、スクリプトから直接ビデオを生成でき、高度なテキスト・トゥ・ビデオ機能とAIアバターを活用して、複雑な編集なしで魅力的な報告ビデオを簡単に作成できます。