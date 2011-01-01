魅力的なビデオを作成する当社の会社概要ビデオメーカーを使って
AIアバターやプロフェッショナルなビジネスプレゼンテーション用のシームレスなビデオテンプレートを使用して、ブランドを強化しましょう。
Agentは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
あなたの企業の実績と将来の目標を際立たせる、魅力的な45秒のビジネスビデオを作成しましょう。企業の幹部やステークホルダーに最適なこのビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、共感を呼ぶ物語を紡ぎ出します。ビジュアルスタイルは洗練されており、エレガントで、クリーンなラインとプロフェッショナルなイメージに焦点を当てています。HeyGenのメディアライブラリからのストックフッテージを取り入れて、あなたのストーリーに深みと文脈を加え、情報的でありながらも鼓舞する内容にしましょう。
チームの協力と革新を強調する30秒の社内コミュニケーションビデオでチームを巻き込みましょう。チームメンバーや社内関係者を対象に、このビデオはHeyGenの字幕/キャプションを使用して明確さとアクセシビリティを確保します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで協力的で、クイックカットと魅力的なグラフィックスが特徴です。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、ビデオを様々なプラットフォームに合わせてカスタマイズし、メッセージが効果的に全員に届くようにします。
マーケティングのプロフェッショナルやクリエイティブエージェンシー向けに、60秒のプロモーションビデオでブランドの創造性を披露しましょう。このビデオはHeyGenのメディアライブラリー/ストックサポートを活用して豊かな視覚体験を提供し、活気に満ちたアップビートなオーディオトラックで補完されています。ビジュアルスタイルは大胆でカラフルで、目を引くアニメーションやトランジションで視聴者の注意を惹きつけます。HeyGenのスクリプトテンプレートを使用して、ブランドのユニークな提供と市場の位置を際立たせる魅力的なナレーションを作成してください。
クリエイティブエンジン
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いているだけ
プロンプト-ネイティブビデオ制作
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、AIツールとビデオテンプレートを活用して企業のプロフィールビデオの作成を革新しています。ビジネスが魅力的なナラティブを簡単に作り上げることを可能にします。HeyGenの直感的なプラットフォームでブランディング努力を強化し、チームのシームレスなコラボレーションと効率的なビデオ制作のために設計されています。
AIビデオを使って数分で高性能な広告を作成.
Quickly produce impactful company profile videos that captivate your audience and elevate your brand.
数分で魅力的なソーシャルメディア用のビデオやクリップを作成する.
Effortlessly create dynamic business videos that boost your online presence and engage potential clients.
よくある質問
HeyGenが私の会社のプロフィールビデオをどのように向上させることができますか？
HeyGenは、AIツールを活用して魅力的でプロフェッショナルなビデオを作成する強力な企業プロファイルビデオメーカーを提供しています。AIアバターやボイスオーバー生成、カスタマイズ可能なブランディングコントロールなどの機能を使用して、効果的に会社のアイデンティティを紹介できます。
HeyGenのビジネスビデオメーカーがユニークな理由は何ですか？
HeyGenのビジネスビデオメーカーは、豊富なビデオテンプレートとストック映像のライブラリを備えており、迅速かつ創造的なビデオ制作を可能にします。ドラッグアンドドロップのインターフェースとスクリプトテンプレートにより、説得力のあるビジネスナラティブを簡単に作成できます。
HeyGenは企業のビデオブランディングを支援できますか？
はい、HeyGenはロゴや色のカスタマイズを含む包括的なブランディングコントロールを提供し、企業のビデオがブランドアイデンティティに沿ったものになるようにします。この機能はAIビデオ編集機能と組み合わせることで、洗練された最終製品を保証します。
HeyGenはビデオプロジェクトにおけるチームコラボレーションをサポートしていますか？
HeyGenは、クラウドストレージを提供し、簡単な共有オプションを通じてチームのコラボレーションを容易にします。これにより、複数のチームメンバーがビデオプロジェクトにスムーズに取り組むことができます。これは効率的なワークフローと一貫した出力品質を保証します。