会社手順ビデオメーカー：トレーニングを簡素化

スクリプトからの高度なテキストからビデオへの変換機能を使用して、ビデオドキュメンテーションとトレーニングビデオを簡単に作成します。

新入社員向けに、会社に参加する際の基本的な初期ステップを案内し、よくある質問に答え、主要な人物を紹介する90秒の魅力的なオンボーディングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは、歓迎的でプロフェッショナルなもので、AIアバターがHeyGenの音声生成機能を使って情報をフレンドリーで情報豊かなナレーションで提供し、明確な字幕/キャプションで補強されるべきです。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社内スタッフ向けに、複雑なソフトウェア手順を示す1分間のトレーニングビデオを開発し、各ステップを明確な画面ビジュアルで簡素化することに焦点を当ててください。このビデオは、新しい社内ツールを採用するユーザーを対象としており、スクリプトからの正確なテキストからビデオへの変換を用いて、HeyGenの字幕/キャプション機能を通じてすべての詳細が正確に伝えられるようにします。
サンプルプロンプト2
すべての従業員が最新のコンプライアンス方針を理解する必要があります。これらの重要な更新を効果的に記録するための包括的な2分間の企業ビデオを制作してください。この重要なビデオは、コンプライアンス担当者と全従業員を対象としており、HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用し、AIアバターが重厚感を持って情報を伝えるフォーマルでありながら魅力的なビジュアルスタイルを維持するべきです。
サンプルプロンプト3
チームの日常業務をどのように効率化できますか？特定の繰り返しタスクのベストプラクティスを強調する60秒の簡潔な社内コミュニケーションビデオを作成し、効率を求めるチームメンバーにアクセスしやすくしてください。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストックメディアを取り入れ、ユーザーフレンドリーな方法で各ステップを説明する明確なAI音声を組み込んだ、明るく説明的なビジュアルアプローチを採用するべきです。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

会社手順ビデオメーカーの使い方

会社の手順を明確で魅力的なトレーニングビデオやビデオドキュメンテーションに変換し、シームレスな社内コミュニケーションを実現します。

1
Step 1
手順を作成する
まず、会社の手順テキストをプラットフォームに直接貼り付けます。強力なテキストからビデオへの作成機能が、ビジュアルガイドの基礎となる初期ビデオドラフトを即座に生成します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
会社の手順をナレーションするために、プロフェッショナルなAIアバターの多様な選択肢から選びます。視覚的な魅力を高め、メッセージが明確に伝わるようにします。
3
Step 3
プロフェッショナルな音声を追加する
高品質なAI音声を使用して手順ビデオを強化し、明確で一貫したナレーションを確保します。これにより、トレーニングビデオが視聴者にとってより魅力的になります。
4
Step 4
エクスポートと配布
ビデオが完成したら、希望のフォーマットとアスペクト比で簡単にエクスポートします。新しい企業ビデオメーカーの出力を社内コミュニケーションチャネルで配布し、チームに情報を提供し教育します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な手順を明確にする

.

複雑な会社手順やコンプライアンスガイドラインを、学習を強化するためのわかりやすいアニメーション説明ビデオに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenは会社手順のビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenのユーザーフレンドリーなインターフェースにはドラッグ＆ドロップエディターがあり、魅力的な会社手順ビデオを簡単に作成できます。テキストからビデオの作成をAIアバターと組み合わせて、コンテンツを生き生きとさせることができます。

HeyGenは私の企業ビデオに自動的にキャプションと字幕を追加できますか？

はい、HeyGenは自動的にキャプションと字幕を生成し、すべての企業ビデオのアクセシビリティと理解を向上させます。この技術的な機能により、明確な社内コミュニケーションと効果的なビデオドキュメンテーションが保証されます。

HeyGenはブランディングとカスタマイズのためにどのような技術ツールを提供していますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを簡単にビデオに組み込むことができます。多様なビデオテンプレートとメディアライブラリを活用して、視覚的に一貫性のあるプロフェッショナルなAIビデオを作成できます。

HeyGenのAI音声技術はトレーニングビデオにどのように機能しますか？

HeyGenは高度なAI音声技術を活用して、スクリプトを自然な音声に変換し、トレーニングビデオを作成します。このテキストからビデオへの作成機能により、高品質なコンテンツを迅速に制作でき、オンボーディングビデオやチュートリアルビデオライブラリに最適です。