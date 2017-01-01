会社手順ビデオメーカー：トレーニングを簡素化
スクリプトからの高度なテキストからビデオへの変換機能を使用して、ビデオドキュメンテーションとトレーニングビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
社内スタッフ向けに、複雑なソフトウェア手順を示す1分間のトレーニングビデオを開発し、各ステップを明確な画面ビジュアルで簡素化することに焦点を当ててください。このビデオは、新しい社内ツールを採用するユーザーを対象としており、スクリプトからの正確なテキストからビデオへの変換を用いて、HeyGenの字幕/キャプション機能を通じてすべての詳細が正確に伝えられるようにします。
すべての従業員が最新のコンプライアンス方針を理解する必要があります。これらの重要な更新を効果的に記録するための包括的な2分間の企業ビデオを制作してください。この重要なビデオは、コンプライアンス担当者と全従業員を対象としており、HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用し、AIアバターが重厚感を持って情報を伝えるフォーマルでありながら魅力的なビジュアルスタイルを維持するべきです。
チームの日常業務をどのように効率化できますか？特定の繰り返しタスクのベストプラクティスを強調する60秒の簡潔な社内コミュニケーションビデオを作成し、効率を求めるチームメンバーにアクセスしやすくしてください。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストックメディアを取り入れ、ユーザーフレンドリーな方法で各ステップを説明する明確なAI音声を組み込んだ、明るく説明的なビジュアルアプローチを採用するべきです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは会社手順のビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenのユーザーフレンドリーなインターフェースにはドラッグ＆ドロップエディターがあり、魅力的な会社手順ビデオを簡単に作成できます。テキストからビデオの作成をAIアバターと組み合わせて、コンテンツを生き生きとさせることができます。
HeyGenは私の企業ビデオに自動的にキャプションと字幕を追加できますか？
はい、HeyGenは自動的にキャプションと字幕を生成し、すべての企業ビデオのアクセシビリティと理解を向上させます。この技術的な機能により、明確な社内コミュニケーションと効果的なビデオドキュメンテーションが保証されます。
HeyGenはブランディングとカスタマイズのためにどのような技術ツールを提供していますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを簡単にビデオに組み込むことができます。多様なビデオテンプレートとメディアライブラリを活用して、視覚的に一貫性のあるプロフェッショナルなAIビデオを作成できます。
HeyGenのAI音声技術はトレーニングビデオにどのように機能しますか？
HeyGenは高度なAI音声技術を活用して、スクリプトを自然な音声に変換し、トレーニングビデオを作成します。このテキストからビデオへの作成機能により、高品質なコンテンツを迅速に制作でき、オンボーディングビデオやチュートリアルビデオライブラリに最適です。