会社ポリシーウォークスルージェネレーターでコンプライアンスを簡素化

オンボーディングを効率化し、法的コンプライアンスを向上させましょう。HeyGenのAIアバターを使用して、会社のポリシーを魅力的なビデオウォークスルーに変換します。

HRマネージャーや中小企業のオーナーを対象にした45秒のビデオを想像してください。`社員ハンドブックジェネレーター`が`オンボーディング`をどのように簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るく楽観的で、親しみやすいAIアバターが視聴者をプロセスに案内し、心地よい音楽が流れます。HeyGenのAIアバターが新しいポリシーのプロフェッショナルでありながら親しみやすいウォークスルーを提供する様子を強調します。

サンプルプロンプト1
法務・コンプライアンスチームや創業者向けに、`AIポリシージェネレーター`が`法的コンプライアンス`を`カスタムポリシー`で達成するスピードと正確さを示す60秒のダイナミックなビデオを作成します。ビジュアルは洗練されて現代的で、クイックカットと権威あるナレーション生成を用い、HeyGenを使ったスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ変換の効率性を強調します。
サンプルプロンプト2
チームリーダーやトレーニングコーディネーターを対象にした30秒の簡潔なビデオを制作し、`会社のポリシー`や`ワークフロー文書`を`会社ポリシーウォークスルージェネレーター`を使ってどれほど簡単に更新し共有できるかを示します。ビジュアルとオーディオスタイルは指導的で明確であり、HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して、魅力的な手順ビデオを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト3
IT/管理スタッフ（最終的には全従業員）向けに、堅牢な`バージョン管理`を備えた`デジタル社員ハンドブック`の利点に焦点を当てた45秒の魅力的なビデオを開発します。このビデオはプロフェッショナルで安心感のあるトーンを持ち、HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを確保し、さまざまなプラットフォームでの配信のためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用し、最終的には`リスク軽減`に貢献します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

会社ポリシーウォークスルージェネレーターの使い方

会社のポリシーを魅力的なビデオウォークスルーに簡単に変換し、チームのための明確なコミュニケーションとコンプライアンスを確保します。

1
Step 1
ポリシーコンテンツを作成
「会社のポリシー」を直接入力または生成します。プラットフォームの機能により、スクリプトからテキスト・トゥ・ビデオを瞬時に変換できます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
「AIアバター」の中から選択して、ポリシーウォークスルーをプロフェッショナルかつ「AIパワード」な声でナレーションし、エンゲージメントを高めます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
会社のロゴや色などの「ブランディングコントロール」を取り入れて、ビデオ全体に統一感のある外観を持たせ、ウォークスルーをパーソナライズします。
4
Step 4
ウォークスルーをエクスポート
ビデオを完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、「デジタル社員ハンドブック」や他のプラットフォームに適した形式で生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なポリシーコンテンツ生成

新しいまたは更新された会社ポリシーや運用手順のための効果的なビデオウォークスルーを迅速に生成し、時間とリソースを節約します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして会社ポリシーのウォークスルーを簡素化できますか？

HeyGenは、AIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ技術を使用して、複雑な会社ポリシーを魅力的なビデオウォークスルーに変換し、従業員のオンボーディングとトレーニングをより効果的にします。この革新的なアプローチは、デジタル社員ハンドブックの視覚的に魅力的なドキュメントを作成するプロセスを簡素化します。

HeyGenは社員ハンドブックビデオのカスタムブランディングをサポートしていますか？

もちろんです！HeyGenは、カスタムロゴや色を含む強力なブランディングコントロールを通じて、社員ハンドブックビデオやその他の指導ガイドでブランドの一貫性を維持することができます。HeyGenのテンプレートを使用して、会社のアイデンティティに共鳴するカスタムポリシーを作成できます。

ポリシーコミュニケーションにおける法的コンプライアンスを確保するためにHeyGenを使用する利点は何ですか？

HeyGenは、ビデオを通じて明確で一貫したポリシーコミュニケーションを提供することで法的コンプライアンスを強化し、誤解を減らし、リスク軽減を支援します。ナレーション生成や字幕などの機能を備えたHeyGenは、重要なワークフロードキュメントがすべての従業員に容易に理解されることを保証します。

HeyGenは新入社員の会社ポリシーに関するオンボーディング体験を改善できますか？

はい、HeyGenはAIを活用したビデオプレゼンテーションを通じて、新入社員が会社ポリシーを理解するためのアクセスしやすく魅力的な方法を提供することで、オンボーディングを大幅に改善します。人事マネージャーは、包括的なデジタル社員ハンドブックを簡単に作成し、初日から効果的なポリシー管理を確保できます。