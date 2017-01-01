会社方針説明ジェネレーター：HRコミュニケーションを簡素化

HRプロフェッショナル向けに内部コミュニケーションを効率化。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、複雑な方針を魅力的なコンテンツに変換します。

HRプロフェッショナルと新入社員を対象にした60秒のアニメーション説明動画を作成し、リモートワークに関する複雑な会社方針を解明します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで明確にし、クリーンなグラフィックと権威あるが親しみやすいナレーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して効率的なコンテンツ作成を実現します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全社員向けに45秒の内部コミュニケーション動画を作成し、更新された経費精算方針を魅力的でアクセスしやすい方法で説明します。ビジュアルとオーディオスタイルはフレンドリーでモダンにし、AIアバターが情報を提示するのを助ける陽気なトーンを特徴とし、HeyGenの多様なAIアバター機能を強調します。
サンプルプロンプト2
マネージャーとチームリーダー向けに30秒の簡潔な動画を制作し、法的リスクを軽減する新しいコンプライアンス規制に焦点を当てます。ビジュアルスタイルはブランド化され、会社のガイドラインに一貫しており、迅速な展開と一貫したメッセージングを確保するための即使用可能なテンプレートを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを強調します。
サンプルプロンプト3
高コンプライアンス部門の社員向けに75秒の動画を設計し、データプライバシーに関する重要な会社方針説明ジェネレーターを詳述します。ビジュアルとオーディオスタイルは真剣で非常に情報的にし、明確で簡潔なグラフィックとプロフェッショナルなナレーションを使用して重要なポイントを強調し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して正確な発音とトーンを実現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

会社方針説明ジェネレーターの使い方

複雑な会社方針を魅力的で理解しやすいアニメーション動画に迅速に変換し、効果的な内部コミュニケーションとコンプライアンスを実現します。

1
Step 1
テンプレートを選択
内部方針コミュニケーション用に設計されたさまざまな即使用可能なテンプレートから選択して始めます。これらのテンプレートは、説明動画のプロフェッショナルな基盤を提供します。
2
Step 2
方針スクリプトを入力
詳細な方針テキストをスクリプトエディターに貼り付けるだけです。プラットフォームはスクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を利用して、魅力的なナレーションを作成します。
3
Step 3
魅力的なAIアバターを追加
多様なAIアバターライブラリから選択して方針を生き生きとさせます。これらのプロフェッショナルなプレゼンターがメッセージを明確に伝え、複雑なトピックをより親しみやすくします。
4
Step 4
説明動画を生成
アニメーション説明動画を確認し、最終調整を行います。満足したら、高品質の動画を生成してエクスポートし、内部コミュニケーションチャネルで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な会社方針を明確化

.

複雑な会社方針を簡単で理解しやすいAIビデオに簡単に変換し、より良い理解とコンプライアンスを確保します。

background image

よくある質問

HeyGenは方針説明でどのように内部コミュニケーションを強化できますか？

HeyGenはAIビデオジェネレーターを使用して複雑な方針を魅力的なコンテンツに変換し、内部コミュニケーションをより明確で効果的にします。私たちのプラットフォームは、社員に真に響くアニメーション説明動画の作成を簡素化します。

HeyGenはコンプライアンス動画の作成にどのような機能を提供していますか？

HeyGenはAIアバターや高度なボイスオーバー生成を含む、コンプライアンス動画の生成に強力な機能を提供します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを簡単に作成し、方針説明の正確性と一貫性を確保します。

会社方針説明動画のブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや色をアニメーション説明動画に組み込むことができます。即使用可能なテンプレートを活用して、すべての内部コミュニケーションで一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。

HeyGenはHRプロフェッショナルが複雑な方針を説明するのをどのようにサポートしますか？

HeyGenはHRプロフェッショナルが複雑な方針を明確に説明するのを支援し、混乱や潜在的な法的リスクを大幅に軽減します。私たちの内部方針説明ジェネレーターはプロセスを簡素化し、重要な情報の効率的で影響力のある提供を可能にします。