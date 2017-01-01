ビジネスストーリーテリングのためのAI会社概要ビデオジェネレーター

強力なテキスト-to-ビデオ機能でスクリプトを魅力的な会社概要ビデオに素早く変換します。

投資家や新規顧客をターゲットにした45秒の会社概要ビデオを制作し、洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルと明るいバックグラウンドミュージック、明瞭なナレーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、コアメッセージを魅力的なビジュアルに効率的に変換し、高品質なビジネスビデオメーカーのニーズを満たします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやマーケティングチームを対象にした30秒の製品説明ビデオを制作し、現代的なグラフィックとキャッチーなバックグラウンドミュージックを活用したダイナミックなビジュアルスタイルを採用します。このビデオは、HeyGenの事前デザインされたテンプレートとシーン、アニメーションAIアバターを使って、インパクトのあるビデオマーケティングキャンペーンに最適な主要機能を強調します。
サンプルプロンプト2
マーケティングマネージャーやブランドストラテジスト向けに、ブランドの一貫性を強調した洗練された60秒のビデオをデザインし、プロフェッショナルなビジュアルスタイルと控えめなアンビエントミュージックトラック、権威あるボイスオーバー生成を組み合わせます。字幕/キャプションを取り入れて普遍的なアクセシビリティを確保し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでメッセージを強化します。
サンプルプロンプト3
忙しい起業家やクリエイティブサービスチーム向けに、15秒のAIビデオジェネレーター広告を開発し、スピーディーで未来的なビジュアル美学と最小限のサウンドエフェクトを採用します。AIアバターをシームレスに統合してクイックファクトを提示し、HeyGenの機能がどのようにテキストを効率的にビデオに変換し、迅速なコンテンツ作成を実現するかを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

会社概要ビデオジェネレーターの使い方

AIを活用して数分でプロフェッショナルな会社概要ビデオを簡単に作成し、複雑なビデオ編集なしでブランドプレゼンスを向上させます。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選ぶか、空白のシーンから始めます。HeyGenの豊富なメディアライブラリを活用して、会社概要ビデオの基盤を迅速に設定します。
2
Step 2
会社の詳細を追加
特定のテキスト、画像、ブランディング要素を組み込みます。ブランドロゴ、カラー、フォントを簡単に適用し、ビデオ全体で一貫したブランドメッセージを維持します。
3
Step 3
魅力的なコンテンツを生成
テキストから自然な音声を生成したり、リアルなAIアバターを使って会社概要を紹介したりして、ナラティブを強化します。これにより、メッセージがダイナミックで魅力的になります。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
完成した会社概要ビデオをさまざまなアスペクト比でダウンロードし、どのプラットフォームにも対応します。高品質なMP4ファイルをエクスポートして、ソーシャルメディア、ウェブサイト、プレゼンテーションで共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

顧客の声を強調し、会社のソリューションへの信頼を築くためのインパクトのあるAIビデオを制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして強力な会社概要ビデオジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、魅力的な会社概要ビデオの作成を簡素化し、さまざまなマーケティングニーズに対応する高品質なビデオコンテンツを効率的に制作できるようにします。

HeyGenはビジネスビデオ作成にどのような革新的な機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターや強力なテキスト-to-ビデオ機能を含むAI駆動のツール群を提供し、スクリプトを簡単に魅力的なアニメーションビデオに変換します。

HeyGenはすべてのビデオマーケティング活動でブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはテンプレートとブランディングコントロールを提供し、ユーザーがロゴやブランドカラーをすべてのビデオに簡単に組み込むことができ、すべてのビデオマーケティングで一貫したプロフェッショナルなブランドプレゼンスを確保します。

HeyGenはビデオ編集と制作プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なメディアライブラリ（ストックビデオ映像を含む）により、迅速なビデオ作成が可能です。最終的なビジネスビデオを高品質なMP4として簡単にダウンロードできます。