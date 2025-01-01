社内従業員向けに、最新のソフトウェアアップデートの展開を詳細に説明する1分間の会社ニュースビデオを作成してください。ビジュアルと音声スタイルはプロフェッショナルで情報豊富にし、主要な機能を説明するために明確なナレーションを使用してください。ビデオには、すべてのチームメンバーのアクセシビリティを向上させるためにHeyGenによって生成された正確な字幕を含めてください。このビデオは重要な社内コミュニケーションツールとして機能します。

