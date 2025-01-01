会社ニュースビデオメーカー：迅速に魅力的な更新を作成

直感的なビデオテンプレートとシーンを使用して、ソーシャルメディア向けの魅力的な会社ニュースを迅速に作成し、どのチームでも簡単にビデオ制作が可能です。

社内従業員向けに、最新のソフトウェアアップデートの展開を詳細に説明する1分間の会社ニュースビデオを作成してください。ビジュアルと音声スタイルはプロフェッショナルで情報豊富にし、主要な機能を説明するために明確なナレーションを使用してください。ビデオには、すべてのチームメンバーのアクセシビリティを向上させるためにHeyGenによって生成された正確な字幕を含めてください。このビデオは重要な社内コミュニケーションツールとして機能します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術に精通したユーザーや開発者を対象にした90秒の技術チュートリアルビデオを開発し、新しいAPI統合プロセスを実演してください。ビデオは、複雑な概念を明確にするためにステップバイステップのアニメーションビジュアルを使用した現代的で魅力的なビジュアルスタイルを採用してください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を活用して、詳細な技術スクリプトを迅速に魅力的なビジュアルガイドに変換し、セットアッププロセスを明確かつ簡潔にしてください。
サンプルプロンプト2
ステークホルダーや報道関係者を対象にした2分間の企業発表ビデオを制作し、重要な会社のマイルストーンを発表してください。ビジュアルと音声のプレゼンテーションはフォーマルで権威あるもので、洗練されたニューススタイルのフォーマットで提供してください。HeyGenのAIアバターを利用して、プロフェッショナルな態度でニュースを伝え、ライブのスポークスパーソンをカメラに映すことなく、信頼性のある高品質なニュースビデオメーカー体験を提供してください。
サンプルプロンプト3
新しいユーザーやコンテンツクリエイター向けに、HeyGenプラットフォームを効率的にナビゲートする方法を示す45秒のクイックチップビデオをデザインしてください。ビジュアルと音声スタイルは明るく、親しみやすく、指導的であり、明確さを高めるために画面上のテキストとグラフィックを組み込んでください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、魅力的なビジュアルガイドを迅速に組み立ててください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

会社ニュースビデオメーカーの使い方

数分でプロフェッショナルな会社ニュースビデオを簡単に制作。直感的なプラットフォームでスクリプト生成、ビジュアルブランディング、シームレスな共有を効率化し、チームを常に最新情報で保ちます。

1
Step 1
ニューススクリプトを作成
AIスクリプトジェネレーターを使用するか、自分のコンテンツを貼り付けてニュースビデオの基礎を形成し、強力なテキストからビデオへの機能を活用してください。
2
Step 2
ビジュアルとブランドを選択
幅広いプロフェッショナルなビデオテンプレートから選び、ブランドキットを適用して、会社ニュースに一貫したブランドルックを確保してください。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
AIツールを使用してナレーション生成を強化し、ライブラリから多様なメディアを統合し、簡単に字幕を追加してエンゲージメントを高めてください。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
さまざまなアスペクト比で会社ニュースビデオを最終化し、内部チャンネルやソーシャルメディアプラットフォームでの共有に最適化してください。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

成果と成功事例を強調

会社のマイルストーンや顧客の成功事例を魅力的なAI駆動のビデオに変換し、影響を効果的に示し、ブランドの評判を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてニュースビデオ制作を効率化しますか？

HeyGenは高度なAIツールを使用してニュースビデオ制作を効率化します。テキストからビデオ、テキストから音声への変換機能、AIスクリプトジェネレーター、直感的なドラッグ＆ドロップエディターを組み合わせて、ニュースの見出しを迅速にプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換できます。

HeyGenはニュースビデオのブランディングと外観をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはブランドアイデンティティを維持するための広範なカスタマイズを可能にします。ブランドキット機能、事前にデザインされたビデオテンプレート、ニュースイントロ＆アウトロ、カスタマイズ可能なローワーサードを利用して、会社ニュースビデオメーカーの出力がビジュアルスタンダードに合致するようにできます。

HeyGenはニュースコンテンツの公開にどのような高度な機能を提供しますか？

HeyGenは自動字幕と多様なエクスポートオプションでニュースビデオのアクセシビリティとリーチを向上させます。アスペクト比のリサイズを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームにコンテンツを簡単に適応させ、すべてのチャンネルでプロフェッショナルな配信を確保できます。

HeyGenは速報ビデオの生成プロセスを簡素化しますか？

はい、HeyGenはスクリプトから直接ビデオを生成することで速報ビデオの作成を大幅に簡素化します。強力なテキストからビデオへの機能とAIスクリプトジェネレーターにより、制作時間を大幅に短縮し、HeyGenは理想的な速報ビデオメーカーとなります。