会社ニュースビデオメーカー：迅速に魅力的な更新を作成
直感的なビデオテンプレートとシーンを使用して、ソーシャルメディア向けの魅力的な会社ニュースを迅速に作成し、どのチームでも簡単にビデオ制作が可能です。
技術に精通したユーザーや開発者を対象にした90秒の技術チュートリアルビデオを開発し、新しいAPI統合プロセスを実演してください。ビデオは、複雑な概念を明確にするためにステップバイステップのアニメーションビジュアルを使用した現代的で魅力的なビジュアルスタイルを採用してください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を活用して、詳細な技術スクリプトを迅速に魅力的なビジュアルガイドに変換し、セットアッププロセスを明確かつ簡潔にしてください。
ステークホルダーや報道関係者を対象にした2分間の企業発表ビデオを制作し、重要な会社のマイルストーンを発表してください。ビジュアルと音声のプレゼンテーションはフォーマルで権威あるもので、洗練されたニューススタイルのフォーマットで提供してください。HeyGenのAIアバターを利用して、プロフェッショナルな態度でニュースを伝え、ライブのスポークスパーソンをカメラに映すことなく、信頼性のある高品質なニュースビデオメーカー体験を提供してください。
新しいユーザーやコンテンツクリエイター向けに、HeyGenプラットフォームを効率的にナビゲートする方法を示す45秒のクイックチップビデオをデザインしてください。ビジュアルと音声スタイルは明るく、親しみやすく、指導的であり、明確さを高めるために画面上のテキストとグラフィックを組み込んでください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、魅力的なビジュアルガイドを迅速に組み立ててください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてニュースビデオ制作を効率化しますか？
HeyGenは高度なAIツールを使用してニュースビデオ制作を効率化します。テキストからビデオ、テキストから音声への変換機能、AIスクリプトジェネレーター、直感的なドラッグ＆ドロップエディターを組み合わせて、ニュースの見出しを迅速にプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換できます。
HeyGenはニュースビデオのブランディングと外観をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはブランドアイデンティティを維持するための広範なカスタマイズを可能にします。ブランドキット機能、事前にデザインされたビデオテンプレート、ニュースイントロ＆アウトロ、カスタマイズ可能なローワーサードを利用して、会社ニュースビデオメーカーの出力がビジュアルスタンダードに合致するようにできます。
HeyGenはニュースコンテンツの公開にどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenは自動字幕と多様なエクスポートオプションでニュースビデオのアクセシビリティとリーチを向上させます。アスペクト比のリサイズを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームにコンテンツを簡単に適応させ、すべてのチャンネルでプロフェッショナルな配信を確保できます。
HeyGenは速報ビデオの生成プロセスを簡素化しますか？
はい、HeyGenはスクリプトから直接ビデオを生成することで速報ビデオの作成を大幅に簡素化します。強力なテキストからビデオへの機能とAIスクリプトジェネレーターにより、制作時間を大幅に短縮し、HeyGenは理想的な速報ビデオメーカーとなります。