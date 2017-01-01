企業ミッションビデオメーカーで魅力的なストーリーテリングを
AIアバターで企業の物語を高めましょう。ミッションビデオを簡単に作成し、ブランドストーリーを生き生きとさせます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
投資家やテックコミュニティをターゲットにした45秒の"ビジョンビデオ"を開発し、未来の革新を紹介してください。このビデオは、洗練された未来的なグラフィックスとダイナミックなアニメーションを使用し、モダンな電子音楽のサウンドトラックで強化されます。HeyGenの"AIアバター"を活用して、会社の先進的な目標を明確にし、最先端のプレゼンテーションを提供します。
ソーシャルメディアのプロモーションや社内チームの士気向上を目的とした30秒の"企業文化ビデオ"を制作し、"従業員スポットライトビデオ"を強調します。ビジュアルの美学は明るく率直で、真の交流を捉え、アップビートなインディーポップのサウンドトラックと組み合わせます。HeyGenの"テンプレートとシーン"を活用して、プロフェッショナルで魅力的なストーリーを迅速に組み立てます。
B2Bの見込み客に新しい製品機能を紹介するための90秒の"説明ビデオメーカー"セグメントを設計し、その"価値提案ビデオ"を強調します。ビデオには鮮明で指示的なグラフィックスと明確なオンスクリーンテキストが必要で、自信に満ちた情報豊富なナレーションでサポートされます。HeyGenの"スクリプトからのテキストビデオ"機能を利用して、詳細なスクリプトを効率的に洗練されたビデオプレゼンテーションに変換します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なミッションステートメントビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAIビデオメーカーは、企業が影響力のあるミッションステートメントビデオやブランドストーリービデオを作成するのを支援します。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、映画のようなビジュアルで本物のストーリーテリングを提供し、メッセージを魅力的な企業ミッションビデオに変換します。
HeyGenはオンラインビデオ制作にどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？
HeyGenは、多様なビデオテンプレートと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを備えた包括的なオンラインビデオメーカーを提供し、コンテンツ制作を簡素化します。アニメーションビデオコンテンツ、プロモーションビデオ、またはマーケティングキャンペーンを、統合されたボイスオーバー生成と豊富なメディア資産で簡単に制作できます。
HeyGenはAIアバターを使用してスクリプトを動的なビデオに変換できますか？
はい、HeyGenはスクリプトからのテキストビデオ変換に優れており、スクリプトライティングを瞬時に実現します。さまざまなリアルなAIアバターから選択してメッセージを伝え、複雑な編集なしで説明ビデオメーカーやプロフェッショナルな説明ビデオコンテンツに最適です。
HeyGenは企業ビデオでブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、企業ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにするための強力なブランディングコントロールを提供します。オンラインビデオメーカー内でロゴや色などの要素をカスタマイズし、一貫した企業文化ビデオやその他のプロフェッショナルなコンテンツを作成します。