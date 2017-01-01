企業ミッションビデオメーカーで魅力的なストーリーテリングを

AIアバターで企業の物語を高めましょう。ミッションビデオを簡単に作成し、ブランドストーリーを生き生きとさせます。

見込み客や新しいチームメンバー向けに、"本物のストーリーテリング"に焦点を当てた魅力的な60秒の"ミッションステートメントビデオ"を作成してください。ビジュアルスタイルは温かく招待的で、多様なチームメンバーが協力する様子を描き、インスピレーションを与えるオーケストラの背景音楽と、HeyGenの"ボイスオーバー生成"機能を使用したプロフェッショナルで安心感のあるナレーションを伴います。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
投資家やテックコミュニティをターゲットにした45秒の"ビジョンビデオ"を開発し、未来の革新を紹介してください。このビデオは、洗練された未来的なグラフィックスとダイナミックなアニメーションを使用し、モダンな電子音楽のサウンドトラックで強化されます。HeyGenの"AIアバター"を活用して、会社の先進的な目標を明確にし、最先端のプレゼンテーションを提供します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアのプロモーションや社内チームの士気向上を目的とした30秒の"企業文化ビデオ"を制作し、"従業員スポットライトビデオ"を強調します。ビジュアルの美学は明るく率直で、真の交流を捉え、アップビートなインディーポップのサウンドトラックと組み合わせます。HeyGenの"テンプレートとシーン"を活用して、プロフェッショナルで魅力的なストーリーを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト3
B2Bの見込み客に新しい製品機能を紹介するための90秒の"説明ビデオメーカー"セグメントを設計し、その"価値提案ビデオ"を強調します。ビデオには鮮明で指示的なグラフィックスと明確なオンスクリーンテキストが必要で、自信に満ちた情報豊富なナレーションでサポートされます。HeyGenの"スクリプトからのテキストビデオ"機能を利用して、詳細なスクリプトを効率的に洗練されたビデオプレゼンテーションに変換します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業ミッションビデオメーカーの使い方

AIを活用したプラットフォームで魅力的なミッションステートメントビデオを簡単に作成し、企業の物語を共感を呼ぶビデオに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、会社のミッションステートメントスクリプトを作成または貼り付けます。当プラットフォームはスクリプトからのテキストビデオ技術を活用し、言葉を生き生きとさせます。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様なビデオテンプレートライブラリから選択するか、AIアバターを選んでプロフェッショナルにミッションを伝え、メッセージを強化します。
3
Step 3
ブランディングを適用
ブランディングコントロールを使用して、ロゴ、ブランドカラー、その他のビジュアル要素を追加し、ビデオが企業のアイデンティティに一致するようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
ミッションビデオをプレビューしてからエクスポートして完成させます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、どのプラットフォームにも適したビデオに調整します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内部コミュニケーションとオンボーディングを強化

会社のミッションとコアバリューを従業員に明確に伝え、組織の重要なメッセージに対する整合性とエンゲージメントを高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なミッションステートメントビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAIビデオメーカーは、企業が影響力のあるミッションステートメントビデオやブランドストーリービデオを作成するのを支援します。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、映画のようなビジュアルで本物のストーリーテリングを提供し、メッセージを魅力的な企業ミッションビデオに変換します。

HeyGenはオンラインビデオ制作にどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？

HeyGenは、多様なビデオテンプレートと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを備えた包括的なオンラインビデオメーカーを提供し、コンテンツ制作を簡素化します。アニメーションビデオコンテンツ、プロモーションビデオ、またはマーケティングキャンペーンを、統合されたボイスオーバー生成と豊富なメディア資産で簡単に制作できます。

HeyGenはAIアバターを使用してスクリプトを動的なビデオに変換できますか？

はい、HeyGenはスクリプトからのテキストビデオ変換に優れており、スクリプトライティングを瞬時に実現します。さまざまなリアルなAIアバターから選択してメッセージを伝え、複雑な編集なしで説明ビデオメーカーやプロフェッショナルな説明ビデオコンテンツに最適です。

HeyGenは企業ビデオでブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、企業ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにするための強力なブランディングコントロールを提供します。オンラインビデオメーカー内でロゴや色などの要素をカスタマイズし、一貫した企業文化ビデオやその他のプロフェッショナルなコンテンツを作成します。