社内従業員向けに、会社の第3四半期の戦略的成果と将来のビジョンを詳述した、説得力のある60秒のリーダーシップビデオを作成してください。この企業ビデオは、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、統一されたブランドアイデンティティを確保し、明確で感動的な「ボイスオーバー生成」を使用して、経営陣のコミュニケーションを効果的に伝える、洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用する必要があります。対象は社内スタッフと主要な利害関係者であり、整合性とモチベーションを高めることを目的としています。

