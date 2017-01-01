企業リーダーシップビデオメーカー：インパクトのあるコンテンツを作成
スクリプトからのテキストビデオでインパクトのあるリーダーシップビデオを簡単に生成し、企業のコミュニケーションとトレーニングのエンゲージメントを向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員や潜在的な採用者を対象とした、魅力的な45秒の企業文化ビデオをデザインしてください。この歓迎の作品は、多様な「AIアバター」がダイナミックな「メディアライブラリ/ストックサポート」シーンで交流する様子を特徴とし、温かく包括的なビジュアルとオーディオスタイルを投影します。ビジネスビデオメーカーの機能を活用して、会社の価値観を本物の形で表現し、組織のユニークな環境への招待状となるようにしてください。
外部の投資家や主要なパートナー向けに、最近の会社のマイルストーンやイノベーションを強調した、簡潔な30秒のビデオアップデートを制作してください。このリーダーシップビデオは、権威あるが親しみやすいビジュアルスタイルと、明確で情報豊富なオーディオを必要とし、「スクリプトからのテキストビデオ」機能が正確なメッセージを届けることを保証します。「字幕/キャプション」を利用して、アクセシビリティと最大の明確さを確保し、当社のリーダーシップビデオメーカーの能力に対する信頼を強化します。
ソーシャルメディアプラットフォーム向けに、広範な一般視聴者を対象とした、インパクトのある15秒のエグゼクティブアナウンスメントを開発してください。この短くて力強い企業コミュニケーション作品は、迅速な消費に最適なエネルギッシュで視覚的に印象的なスタイルが必要です。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなソーシャルチャネルに最適化し、この短くてインパクトのあるメッセージのためにダイナミックな「テンプレートとシーン」を選択して、高いエンゲージメントを確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして会社のリーダーシップビデオのクリエイティブなインパクトを高めることができますか？
HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートと豊富なメディアライブラリを使用して、魅力的なリーダーシップビデオを作成する力を提供します。グラフィック要素、音楽、効果音を簡単にカスタマイズして、会社の文化とビジョンを効果的に伝えることができ、企業での使用に最適なオンラインビデオメーカーです。
HeyGenが企業コミュニケーションのための効果的なAIビデオ作成プラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストビデオ機能を活用し、リーダーシップチームがスクリプトから直接高品質の企業ビデオを迅速に生成できるようにします。これにより、制作プロセスが効率化され、すべての企業コミュニケーションニーズに対して効率を高める強力なビジネスビデオメーカーとなります。
HeyGenは会社のリーダーシップビデオメーカーになるプロセスを簡素化できますか？
はい、HeyGenはドラッグアンドドロップインターフェースを備えたユーザーフレンドリーなビデオエディターを提供し、広範な編集経験がなくても誰でもプロフェッショナルなリーダーシップビデオを作成することができます。また、正確な字幕/キャプションとボイスオーバーを簡単に生成でき、メッセージが明確でアクセスしやすいことを保証します。
HeyGenはリーダーシップおよび企業ビデオで一貫したブランディングをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、ロゴや色を含むカスタマイズ可能なブランディングコントロールを通じて、すべての企業ビデオで強力なブランドアイデンティティを維持することを可能にします。これにより、すべてのリーダーシップビデオが会社のプロフェッショナルなイメージを反映し、すべてのコミュニケーションチャネルでのブランドマーケティングとプロモーションに一致します。