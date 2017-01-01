企業リーダーシップビデオジェネレーターでブランドを強化

HeyGenの強力なAIアバターを使用して、プロフェッショナルな企業コミュニケーションのための魅力的なリーダーシップビデオを数分で作成します。

新入社員向けに、社内ソフトウェア使用プロトコルに焦点を当てた90秒の技術トレーニングビデオを作成してください。このプロフェッショナルなビデオは、技術部門の新入社員を対象としており、HeyGenの音声生成を使用して、すべてのステップが簡単に理解できるように明確で権威あるナレーションを特徴としています。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、詳細な指示を魅力的なビジュアルガイドに変換してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

AIアバターが新しいチームリーダーを代表して、全社員に向けた60秒の魅力的な企業発表を作成してください。ビジュアルスタイルは歓迎的でありながらプロフェッショナルであるべきで、HeyGenのAIアバターとプロフェッショナルテンプレートを最大限に活用して、メッセージを明確かつ簡潔に伝えてください。
プロジェクトマネージャー向けに、社内プロジェクト管理ツールの新機能を示す1分間の指導ビデオを作成してください。実践的なトレーニングを必要とするチームを対象とし、HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティと理解を向上させ、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルで補完されたクリーンなステップバイステップのビジュアルスタイルを採用してください。
外部の利害関係者向けに、最近の技術的なブレークスルーや製品アップデートを強調する45秒の概要ビデオを生成してください。このダイナミックで視覚的に豊かな企業コミュニケーション作品は、潜在的な投資家やクライアントを対象としており、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームでの最適なプレゼンテーションを実現し、プロフェッショナルな音声生成でインパクトを与えます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

企業リーダーシップビデオジェネレーターの仕組み

AI駆動のツール、プロフェッショナルテンプレート、カスタマイズ可能なオプションを使用して、メッセージを明確に伝えるインパクトのあるリーダーシップビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
リーダーシップメッセージをスクリプトエディターに貼り付けて開始します。AIが自動的にテキストを音声に変換し、ビデオの基礎を設定します。
2
Step 2
AIアバターを選択
会社のトーンとメッセージを最もよく表すAIアバターを選択します。ブランドに合わせて外観をカスタマイズし、視聴者を引き付けます。
3
Step 3
ブランディングコントロールを適用
包括的なブランディングコントロールを使用して、会社のロゴ、ブランドカラー、フォントをシームレスに統合し、一貫した企業アイデンティティを維持します。
4
Step 4
生成して共有
高品質のリーダーシップビデオを生成します。ソーシャルメディアや社内コミュニケーションチャネルなど、さまざまなプラットフォームでシームレスに共有できるように、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーショナルなメッセージを届ける

チームを鼓舞し、ポジティブな企業文化を育むための力強く、モチベーションを高めるリーダーシップビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストからプロフェッショナルなビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、リアルなAIアバターと自然な音声生成を使用してスクリプトを魅力的なビデオに変換し、オンラインビデオ作成プロセスを大幅に効率化します。この強力なAIビデオジェネレーターは、効率的な企業コミュニケーションとトレーニングビデオを可能にします。

HeyGenは企業コミュニケーションのためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや色をプロフェッショナルなテンプレートに組み込むことができます。これにより、すべてのリーダーシップビデオとトレーニングビデオが一貫した、認識しやすいブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenは字幕などの機能を備えた多言語ビデオ制作をサポートしていますか？

はい、HeyGenは多言語対応をサポートしており、アクセシビリティとリーチを向上させるために自動字幕/キャプション生成を含んでいます。これにより、HeyGenはグローバルな企業コミュニケーションに理想的なAIビデオジェネレーターとなります。

HeyGenはどのようにして魅力的なリーダーシップビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなリーダーシップビデオテンプレートとリアルなAIアバターのライブラリを備えた強力な企業リーダーシップビデオジェネレーターを提供します。これにより、企業コミュニケーションのための高品質で魅力的なビデオを前例のないスピードで制作できます。