新入社員向けに、社内ソフトウェア使用プロトコルに焦点を当てた90秒の技術トレーニングビデオを作成してください。このプロフェッショナルなビデオは、技術部門の新入社員を対象としており、HeyGenの音声生成を使用して、すべてのステップが簡単に理解できるように明確で権威あるナレーションを特徴としています。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、詳細な指示を魅力的なビジュアルガイドに変換してください。

ビデオを生成