企業リーダーシップビデオジェネレーターでブランドを強化
HeyGenの強力なAIアバターを使用して、プロフェッショナルな企業コミュニケーションのための魅力的なリーダーシップビデオを数分で作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
AIアバターが新しいチームリーダーを代表して、全社員に向けた60秒の魅力的な企業発表を作成してください。ビジュアルスタイルは歓迎的でありながらプロフェッショナルであるべきで、HeyGenのAIアバターとプロフェッショナルテンプレートを最大限に活用して、メッセージを明確かつ簡潔に伝えてください。
プロジェクトマネージャー向けに、社内プロジェクト管理ツールの新機能を示す1分間の指導ビデオを作成してください。実践的なトレーニングを必要とするチームを対象とし、HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティと理解を向上させ、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルで補完されたクリーンなステップバイステップのビジュアルスタイルを採用してください。
外部の利害関係者向けに、最近の技術的なブレークスルーや製品アップデートを強調する45秒の概要ビデオを生成してください。このダイナミックで視覚的に豊かな企業コミュニケーション作品は、潜在的な投資家やクライアントを対象としており、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームでの最適なプレゼンテーションを実現し、プロフェッショナルな音声生成でインパクトを与えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからプロフェッショナルなビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、リアルなAIアバターと自然な音声生成を使用してスクリプトを魅力的なビデオに変換し、オンラインビデオ作成プロセスを大幅に効率化します。この強力なAIビデオジェネレーターは、効率的な企業コミュニケーションとトレーニングビデオを可能にします。
HeyGenは企業コミュニケーションのためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや色をプロフェッショナルなテンプレートに組み込むことができます。これにより、すべてのリーダーシップビデオとトレーニングビデオが一貫した、認識しやすいブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenは字幕などの機能を備えた多言語ビデオ制作をサポートしていますか？
はい、HeyGenは多言語対応をサポートしており、アクセシビリティとリーチを向上させるために自動字幕/キャプション生成を含んでいます。これにより、HeyGenはグローバルな企業コミュニケーションに理想的なAIビデオジェネレーターとなります。
HeyGenはどのようにして魅力的なリーダーシップビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなリーダーシップビデオテンプレートとリアルなAIアバターのライブラリを備えた強力な企業リーダーシップビデオジェネレーターを提供します。これにより、企業コミュニケーションのための高品質で魅力的なビデオを前例のないスピードで制作できます。