会社の歴史ビデオメーカー: AIであなたの遺産を築く
あなたの会社の遺産を、スクリプトから直接リッチなビジュアルを生成することで、魅力的なドキュメンタリースタイルのビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
あなたの会社の過去の重要な革新や転換点を掘り下げる、45秒の魅力的な「歴史ビデオ」を開発できるとしたらどうでしょうか？業界の愛好者や技術に精通した顧客向けに、このビデオはダイナミックでモダンなグラフィックスタイルとアップビートなサウンドトラックを特徴とします。HeyGenの「AIアバター」を使用して物語を語り、あなたの歴史的な物語にユニークで未来的なタッチを加えましょう。
創業者や長期従業員が会社の初期の日々と成長を振り返る、90秒の本格的な「ドキュメンタリー」スタイルのビデオを制作しましょう。この反省的な作品は、内部スタッフや忠実な顧客に最適で、心温まるインタビューセグメントと歴史的な写真の「スライドショー」、そして温かく感動的な音楽スコアを組み合わせています。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、効率的に物語を作り上げましょう。
「ソーシャルメディア」向けに設計された、30秒のスナッピーなビデオを作成し、会社の主要な成果を素早く振り返りましょう。一般の人々やソーシャルメディアのフォロワーを対象に、このビデオはテンポの速い、視覚的に駆動されたスタイルで、キャッチーなバックグラウンドミュージックと鮮やかな色彩を必要とします。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、さまざまなチャンネルに合わせて「ビデオをカスタマイズ」し、最適なプレゼンテーションを確保しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な会社の歴史ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、魅力的な会社の歴史ビデオの制作を簡素化します。カスタマイズ可能なビデオテンプレートと豊富なメディアライブラリを活用して、マイルストーンやブランドストーリーをプロフェッショナルに紹介しましょう。
HeyGenがブランドストーリーテリングのための効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用し、ビデオコンテンツを簡単にカスタマイズできます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターとブランディングコントロールにより、コンセプトからエクスポートまで、会社の物語を思い通りに表現できます。
HeyGenは高品質なドキュメンタリースタイルやスライドショーの歴史ビデオを制作するのに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、歴史ビデオのためのプロフェッショナルなドキュメンタリーやスライドショー形式を作成するためのツールを提供します。テキストアニメーションや豊富なメディアライブラリなどの機能を使用して、複雑な物語や重要なマイルストーンを効果的に提示できます。
HeyGenはソーシャルメディアなどのプラットフォームで会社の歴史ビデオを共有するのをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、さまざまなアスペクト比でビデオコンテンツをエクスポートするプロセスを簡素化し、ソーシャルメディアや他のデジタルチャネルで会社の歴史ビデオを共有するのに最適です。高品質な出力で、より広いオーディエンスに物語を届けましょう。