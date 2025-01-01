会社ハンドブック動画メーカー: 魅力的なHRトレーニングを作成
スクリプトからのテキスト動画を使用して、従業員トレーニングを効率化し、テキストを魅力的な動画に変換してエンゲージメントを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の従業員向けに、ワークフローを効率化するための新しい手続きの更新を詳述した45秒の内部コミュニケーション動画を制作してください。この動画は、アニメーションフローチャートと画面上のテキストを組み込んで変更点を強調し、クリーンで直接的なビジュアルスタイルを持つべきです。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画と字幕/キャプションを利用して、すべてのチームメンバーに明確さとアクセス性を確保してください。
HRマネージャー向けに、従業員の行動に関する特定の側面についての詳細な90秒のHRトレーニングモジュールを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは情報的でありながら魅力的で、モダングラフィックスと落ち着いた権威ある声を使用します。HeyGenの事前にデザインされたテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、生成AIプラットフォーム内で迅速に包括的なモジュールを構築してください。
チームリーダー向けに、重要な会社ハンドブックのセクションを要約し、迅速な参照と生産性の向上を図る30秒のダイナミックな概要動画を設計してください。ビジュアルスタイルはスピード感があり、インパクトのあるビジュアルとプロフェッショナルでエネルギッシュなAIナレーションを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォームに最適化された動画を確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして会社ハンドブックを魅力的な動画ドキュメントに変換できますか？
HeyGenは、生成AIプラットフォームとして、既存の会社ハンドブックの内容から魅力的な動画ドキュメントを作成する力を提供します。AI動画を活用することで、内部コミュニケーションのワークフローを効率化し、複雑な情報を理解しやすくし、従業員のエンゲージメントを向上させます。
HeyGenはAIを活用した従業員トレーニング動画の作成にどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、高度なAIアバターやスクリプトからのテキスト動画機能などの強力な技術的機能を提供します。プラットフォームにはAIナレーション生成や自動字幕/キャプションが含まれており、従業員トレーニング資料をプロフェッショナルでアクセスしやすく、多様なオーディエンスに対して非常に効果的にします。
HeyGenは従業員のオンボーディングとトレーニング資料の作成を向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenは、ダイナミックなコンテンツの迅速な作成を可能にすることで、従業員のオンボーディングとトレーニング資料を大幅に向上させます。事前にデザインされたテンプレートとAI動画機能を活用して、一貫性のある高品質なHRトレーニングを提供し、組織全体の生産性とエンゲージメントを向上させます。
HeyGenは内部コミュニケーション動画のブランド一貫性をサポートしますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを通じて、内部コミュニケーション動画がブランドに一致することを保証します。ロゴや色を簡単に組み込んで、さまざまなプラットフォームに合わせて動画を調整し、プロフェッショナルで一貫した企業文化を維持します。