会社ハンドブック動画メーカー: 魅力的なHRトレーニングを作成

スクリプトからのテキスト動画を使用して、従業員トレーニングを効率化し、テキストを魅力的な動画に変換してエンゲージメントを向上させましょう。

新入社員向けに、スピード感のあるテック企業での必須の会社方針を紹介する1分間の動画を作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、フレンドリーなAIアバターを使用して、AIによる明確で歓迎的なナレーションで視聴者を主要なコンプライアンスのポイントに導きます。この動画は、HeyGenのAIアバターとナレーション生成を活用して、複雑な情報を理解しやすくする必要があります。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の従業員向けに、ワークフローを効率化するための新しい手続きの更新を詳述した45秒の内部コミュニケーション動画を制作してください。この動画は、アニメーションフローチャートと画面上のテキストを組み込んで変更点を強調し、クリーンで直接的なビジュアルスタイルを持つべきです。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画と字幕/キャプションを利用して、すべてのチームメンバーに明確さとアクセス性を確保してください。
サンプルプロンプト2
HRマネージャー向けに、従業員の行動に関する特定の側面についての詳細な90秒のHRトレーニングモジュールを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは情報的でありながら魅力的で、モダングラフィックスと落ち着いた権威ある声を使用します。HeyGenの事前にデザインされたテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、生成AIプラットフォーム内で迅速に包括的なモジュールを構築してください。
サンプルプロンプト3
チームリーダー向けに、重要な会社ハンドブックのセクションを要約し、迅速な参照と生産性の向上を図る30秒のダイナミックな概要動画を設計してください。ビジュアルスタイルはスピード感があり、インパクトのあるビジュアルとプロフェッショナルでエネルギッシュなAIナレーションを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォームに最適化された動画を確保してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

会社ハンドブック動画メーカーの使い方

会社ハンドブックを魅力的なAI動画ドキュメントに変換することで、従業員のオンボーディングと内部コミュニケーションを効率化します。

1
Step 1
動画スクリプトを作成
会社ハンドブックの内容を明確なスクリプトにまとめます。HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能を利用して、書かれた方針やガイドラインをダイナミックな動画シーンに簡単に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様な「AIアバター」から選んで、ハンドブックを紹介する従業員トレーニング動画を強化します。これにより、個性的で魅力的なタッチが加わり、内部コミュニケーションが生き生きとします。
3
Step 3
動画にブランディングを適用
「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を利用して、会社文化に合った動画にカスタマイズし、ハンドブック動画を効果的に従業員に浸透させます。
4
Step 4
ハンドブック動画をエクスポートして共有
魅力的な会社ハンドブック動画を完成させます。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、さまざまな内部コミュニケーションプラットフォームに合わせてコンテンツを準備し、従業員のオンボーディングをスムーズにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な方針の説明を簡素化

密度の高いテキストハンドブックを明確で簡潔な動画ドキュメントに変換し、会社方針やコンプライアンス情報をすべての従業員にとって理解しやすくします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして会社ハンドブックを魅力的な動画ドキュメントに変換できますか？

HeyGenは、生成AIプラットフォームとして、既存の会社ハンドブックの内容から魅力的な動画ドキュメントを作成する力を提供します。AI動画を活用することで、内部コミュニケーションのワークフローを効率化し、複雑な情報を理解しやすくし、従業員のエンゲージメントを向上させます。

HeyGenはAIを活用した従業員トレーニング動画の作成にどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、高度なAIアバターやスクリプトからのテキスト動画機能などの強力な技術的機能を提供します。プラットフォームにはAIナレーション生成や自動字幕/キャプションが含まれており、従業員トレーニング資料をプロフェッショナルでアクセスしやすく、多様なオーディエンスに対して非常に効果的にします。

HeyGenは従業員のオンボーディングとトレーニング資料の作成を向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenは、ダイナミックなコンテンツの迅速な作成を可能にすることで、従業員のオンボーディングとトレーニング資料を大幅に向上させます。事前にデザインされたテンプレートとAI動画機能を活用して、一貫性のある高品質なHRトレーニングを提供し、組織全体の生産性とエンゲージメントを向上させます。

HeyGenは内部コミュニケーション動画のブランド一貫性をサポートしますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを通じて、内部コミュニケーション動画がブランドに一致することを保証します。ロゴや色を簡単に組み込んで、さまざまなプラットフォームに合わせて動画を調整し、プロフェッショナルで一貫した企業文化を維持します。