会社説明動画メーカー: 魅力的な動画を素早く作成

複雑なアイデアをテキストからビデオへの変換でシームレスに制作し、素晴らしいアニメーション説明動画に変えましょう。

スタートアップや中小企業のオーナーを対象にした45秒のアニメーション説明動画を作成し、新しい製品やサービスを紹介します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでモダンにし、鮮やかな色彩とダイナミックなトランジションを活用し、HeyGenのボイスオーバー生成を使用した明確で熱意あるナレーションとアップビートなバックグラウンドミュージックを組み合わせます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、ソーシャルメディアマーケティング用の説明動画を簡単に作成できることを強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業の人事部門や研修部門を対象にした60秒のプロフェッショナルな会社説明動画を開発し、新入社員のオンボーディングをサポートします。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで権威あるがフレンドリーなものにし、AIアバターが会社のポリシーを説明します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、トレーニングコンテンツを洗練されたプレゼンテーションに変換し、すべての内部コミュニケーションでブランドの一貫性を確保し、字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを向上させます。
サンプルプロンプト2
潜在顧客に主要な製品機能を紹介するための30秒のダイナミックなマーケティング動画をデザインします。ビジュアルスタイルは魅力的でテンポの速いものにし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのストック映像と製品の実例を組み込み、エキサイティングなサウンドトラックで補完します。このプロンプトは、HeyGenを強力なビデオメーカーとして活用し、価値を効果的に伝えるマーケティングチームを支援し、さまざまなプラットフォームに合わせてビデオを調整するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用します。
サンプルプロンプト3
eラーニングコンテンツクリエイター向けに、複雑な概念をステップバイステップで説明する90秒の教育的な「ハウツー」動画を制作します。ビジュアルスタイルは指導的で明確にし、シンプルなアニメーションと画面上のテキストを使用して重要なポイントを強調し、落ち着いた明瞭なボイスオーバーを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用して、コース教材を魅力的なビジュアルに簡単に変換し、ボイスオーバー生成を活用してスムーズな配信を実現し、eラーニングに最適な説明動画メーカーにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

会社説明動画メーカーの使い方

編集経験がなくても、明確でインパクトのある説明動画を数分で作成できる直感的なAIビデオプラットフォームです。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロジェクトを始めるには、豊富なプロフェッショナルな説明動画テンプレートから選びます。直感的なインターフェースで、簡単かつ効率的に作成を開始できます。
2
Step 2
スクリプトを貼り付け
テキストを魅力的なビジュアルに変換します。スクリプトを貼り付けるだけで、プラットフォームが説明動画の初期シーンを生成します。
3
Step 3
AIアバターとボイスオーバーをカスタマイズ
メッセージを強化するために、AIアバターを選択してカスタマイズし、コンテンツをプレゼンテーションします。ブランドのトーンに完璧に合う声を選びましょう。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
満足したら、最終的な説明動画をさまざまなフォーマットとアスペクト比で簡単にエクスポートします。すべての希望するプラットフォームで魅力的なストーリーを共有しましょう。

使用例

ソーシャルメディアでのブランドプレゼンスを向上

ソーシャルプラットフォーム向けにダイナミックな説明動画を作成し、オーディエンスを魅了し、ブランドの一貫性を簡単に強化します。

よくある質問

HeyGenは説明動画の作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的な説明動画メーカーで、AIビデオプラットフォームとドラッグ＆ドロップツールを使用しています。すぐに使える説明動画テンプレートとAI駆動の機能を活用することで、迅速に説明動画を作成でき、クリエイティブなプロセスを効率化します。

HeyGenは会社説明動画のためにプロフェッショナルなボイスオーバーやアニメーションキャラクターを生成できますか？

もちろんです！HeyGenのAIビデオプラットフォームを使用すると、プロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、リアルなAIアバターやアニメーションキャラクターを組み込むことができます。これにより、シームレスなテキスト-to-ビデオの作成が可能になり、会社説明動画を魅力的なビジュアルとオーディオで強化します。

HeyGenはマーケティング戦略におけるブランドの一貫性をどのように維持しますか？

HeyGenはカスタマイズ可能な説明動画テンプレートと包括的なブランディングコントロールを提供することで、マーケティング戦略をサポートします。カスタムスタイル、ロゴ、カラーを適用して、すべてのプラットフォームでビデオが強力なブランドの一貫性を維持することができます。

HeyGenはビデオ編集の経験がないユーザーにも適していますか？

はい、HeyGenはビデオ編集の経験がない方にも最適なユーザーフレンドリーなビデオメーカーとして設計されています。直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースとAIエンジンが複雑なタスクを簡素化し、プロフェッショナルなビデオ作成を誰でも利用できるようにします。