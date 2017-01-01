企業文化ビデオメーカー：トップタレントを引き付け、エンゲージメントを高める
HeyGenのAIアバターを使用して、独自の企業価値を示し、求職者を刺激するダイナミックな雇用者ブランディングビデオを作成しましょう。
内部の利害関係者や既存の従業員向けに、従業員のエンゲージメントを高めることを目的とした「一日の生活」視点を提供する、60秒の本格的なビデオを開発します。視覚スタイルは温かく率直で、ドキュメンタリーのようなスタイルで撮影された本物の従業員の証言を取り入れ、明瞭で自然な音声を補完します。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を使用して、さまざまな職場環境でもすべての従業員の声が明確に理解されるようにし、ワークライフバランスへのコミットメントを示します。
ソーシャルメディアプラットフォーム向けに、求職者をターゲットにした30秒の簡潔なリクルートメントビデオを制作し、私たちの革新的な企業文化を強調し、才能を引き付けるのを助けます。視覚スタイルは洗練されて未来的で、多様な「AIアバター」が主要な利点と私たちのユニークな職場環境を説明します。HeyGenの「AIアバター」機能を活用して、スクリプト化された対話を生き生きとさせ、インパクトのある雇用者ブランディングビデオを作成します。
すべての従業員を対象にした内部コミュニケーション用の情報豊かで魅力的な50秒のビデオを設計し、新しい会社のイニシアチブを祝うとともに、私たちの共有ビジョンを強化します。視覚的なプレゼンテーションは洗練されてプロフェッショナルであり、高品質のストック映像を使用して主要なコンセプトを説明し、自信に満ちた明瞭なナレーションを組み合わせます。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を実装して、目標に沿った関連ビジュアルを選択し、企業文化ビデオを作成し、私たちの共同ミッションへの強い結びつきを育みます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業文化ビデオを強化できますか？
HeyGenは、あなたの企業文化ビデオを本当に共鳴させるためのプレミアAIビデオジェネレーターとして機能します。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとAIアバターを活用して、企業の価値を示し、従業員のエンゲージメントを効果的に高めます。
HeyGenは雇用者ブランディングのためのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは、インパクトのある雇用者ブランディングビデオのために特別に作成されたプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを豊富に提供しています。これらのカスタマイズ可能なテンプレートは、トップタレントを引き付け、採用プロセス中にあなたのユニークな職場文化を強調するのに役立ちます。
AIアバターは魅力的なリクルートメントコンテンツの作成にどのように役立ちますか？
HeyGenのAIアバターは、ダイナミックで魅力的なリクルートメントコンテンツを作成するために重要です。スクリプトを省略し、パーソナライズされたメッセージを届けることができます。これにより、雇用者ブランドを人間味のあるものにし、求職者にとってより魅力的なビデオを作成し、最終的に才能を引き付けるのに役立ちます。
HeyGenは多様な内部コミュニケーションビデオの作成を効率化できますか？
もちろんです。HeyGenは、内部コミュニケーションのためのビデオ作成プロセス全体を効率化する直感的なビジネスビデオメーカーです。私たちのプラットフォームはコラボレーションを促進し、企業の更新から従業員の保持イニシアチブまで、迅速に一貫した高品質のコンテンツを制作することができます。