活気に満ちた45秒の「チーム紹介」ビデオを作成し、才能を引き付けることを目的とし、私たちの会社の核心的な価値観と強いチームの結束を示します。視覚的には、明るい色と魅力的なモーショングラフィックスを使用し、現代的でアップリフティングなサウンドトラックを伴った、テンポの速いモダンな美学を目指します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、異なるチームメンバーとその貢献を強調するダイナミックなシーケンスを迅速に組み立て、魅力的な企業文化ビデオを作成します。

