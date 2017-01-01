チームを魅了する企業文化ビデオジェネレーター
強力なスクリプトからのテキストを使用して、プロフェッショナルなトレーニングとオンボーディングビデオを迅速に作成します。
求職者や社内チームの士気向上を目的とした、従業員が自分の体験を共有する60秒の魅力的な「一日の生活」ビデオを作成してください。ビジュアルの美学は温かく招かれるもので、インタビュー形式のセグメントを自然光で撮影し、会話調の音声トーンを使用し、楽器音楽を控えめにバックに流します。HeyGenの高度な「AIアバター」を活用して、さまざまなチームメンバーからの一貫したパーソナライズされた証言を提供し、AIビデオジェネレーターとしての革新的なアプローチを示します。
外部の利害関係者やクライアントを対象に、また従業員に対しても強化するために、企業のコアバリューを伝える30秒のインスピレーションを与えるビデオを制作してください。このビデオはプロフェッショナルでシネマティックなビジュアルスタイルを採用し、洗練されたグラフィックスとインパクトのあるイメージを使用し、強力な楽器音楽と明確なナレーションで補完します。HeyGenの正確な「ボイスオーバー生成」機能を活用して、スクリプト全体を通じて一貫したプロフェッショナルな音声メッセージを確保し、共鳴するビデオを作成する能力を高めます。
将来の候補者やソーシャルメディアプラットフォームを対象に、ユニークなオフィス特典と活気ある職場環境を強調する50秒のダイナミックなビデオをデザインしてください。ビジュアルの実行は遊び心があり、テンポが速く、ダイナミックなカメラの動きと現代的なポップミュージックを特徴とし、魅力的なオンスクリーンテキストを使用します。HeyGenの自動「字幕/キャプション」を実装して、特に音声なしでの視聴において、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでの広範なアクセスとエンゲージメントを確保し、企業文化ビデオジェネレーターとしての能力を示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な企業文化ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、幅広いプロフェッショナルなビデオテンプレートを使用して、高品質の企業文化ビデオを簡単に作成できるようにします。その直感的なプラットフォームにより、迅速な制作が可能で、誰でもビデオ作成にアクセスできます。
HeyGenでリアルなAIアバターとボイスオーバーを生成できますか？
もちろんです！HeyGenの高度なAI機能を使用すると、リアルなAIアバターと自然な音声生成でスクリプトを生き生きとさせ、テキストからビデオへの制作を効率化できます。
HeyGenはビデオのカスタマイズにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定のカラーパレットなどのブランド資産をビデオに統合できます。これにより、すべてのビデオが会社のビジュアルアイデンティティに完全に一致します。
HeyGenは異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けに多用途なコンテンツを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、アスペクト比の変更やMP4エクスポートなどの柔軟なツールを提供し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたビデオを作成するのに役立ちます。どこにいてもオーディエンスにリーチするために多様なコンテンツを効率的に制作できます。