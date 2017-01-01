チームが必要とする企業文化の創造者になる
テキストからビデオへのスクリプトを使用して、従業員のエンゲージメントを高め、コアバリューを明確にする文化動画を作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
チームリーダーやC-suiteエグゼクティブを対象にした、45秒の説得力のある動画を開発し、組織内でのコアバリューの定義と実践におけるリーダーシップの重要な役割を示します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで明確であり、洗練された企業グラフィックスと自信に満ちた明瞭なナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、戦略的メッセージを効率的に洗練されたインパクトのあるプレゼンテーションに変換します。
プロジェクトマネージャーや部門長を対象にした、30秒のエネルギッシュな動画を制作し、イノベーションとコラボレーションを推進する職場文化の育成方法を強調します。ビジュアルの美学はダイナミックで、クイックカットと魅力的なアニメーションを組み合わせ、エキサイティングでモダンなサウンドトラックを伴います。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを試して、視覚的に驚くべき情報豊かな動画を迅速に組み立て、チームリーダーに響くものにします。
全従業員とHRチームを対象にした、50秒の温かく招待的な動画を想像し、心理的安全性の重要性と真の帰属文化の育成を探ります。ビジュアルスタイルは柔らかく、包括的で人間中心的であり、ポジティブな交流の率直なショットを特徴とし、穏やかで安心感のあるバックグラウンドミュージックを伴います。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべてのチームメンバーがこの重要なメッセージを理解できるようにし、最大限のアクセシビリティと理解を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私たちの企業文化の取り組みを強化できますか？
HeyGenは、魅力的な動画コンテンツを通じて企業文化を効果的に伝え、強化する力を組織に提供します。リアルなAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ技術を活用することで、共感を呼ぶメッセージを作成し、従業員のエンゲージメントを高め、共通の目的意識を育むことができます。これにより、強固な企業文化をより効率的に構築することが可能になります。
HeyGenはコアバリューを伝えるためにどのような具体的なツールを提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターやシームレスなテキスト・トゥ・ビデオ生成などの強力な機能を提供し、組織全体でコアバリューを明確に伝えることができます。独自の企業文化を体現するブランド動画を迅速に制作し、すべての従業員に明確で一貫した理解を確保します。テンプレートとシーンを活用して、コンテンツ作成を簡素化します。
HeyGenはポジティブな職場環境と心理的安全性のためのコンテンツ作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、ポジティブな職場環境と心理的安全性を促進するための感受性の高いインパクトのある動画の制作を支援します。AIアバターとボイスオーバー生成を使用して、信頼を築き、すべてのチームメンバーに帰属意識の強い文化を育む教育モジュールや率直なメッセージを届けることができます。
HeyGenは文化メッセージングを通じて優秀な人材を引き付けるのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、企業の本物の職場文化を潜在的な採用候補者に示すことで、優秀な人材を引き付けるのに大いに役立ちます。AIアバターとブランド管理を使用して、高品質な採用動画を開発し、価値観や従業員の満足度を強調し、将来のチームメンバーに強力な第一印象を与えます。