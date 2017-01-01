HRマネージャーや創業者を対象にした、60秒の活気ある動画を作成し、従業員のエンゲージメントを強化し、強固な企業文化を築く方法を紹介します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、多様なAIアバターがダイナミックなオフィス環境で交流する様子を描き、アップビートでインスピレーションを与えるバックグラウンドトラックを伴います。HeyGenのAIアバターを活用して、会社のコアバリューを生き生きと表現し、メッセージを瞬時に共感できるものにし、視聴者に強く印象付けます。

ビデオを生成