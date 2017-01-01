会社発表ビデオメーカー：迅速かつプロフェッショナル

プロフェッショナルな会社発表ビデオを迅速に作成。高度なAIアバターを活用して、魅力的で人間味あふれるメッセージを届けましょう。

30秒のハイエナジーな製品発表ビデオを作成し、既存の顧客や潜在的なクライアントに最新のイノベーションを興奮させるために、会社の発表ビデオメーカーを使用してください。ビジュアルスタイルはスリークで未来的で、ダイナミックなグラフィックスとクイックカットを特徴とし、アップビートで自信に満ちたナレーションが補完します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、魅力的なビジュアルストーリーを迅速に組み立てましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
45秒の魅力的な発表ビデオを設計し、社内の従業員や潜在的な採用候補者に向けて、活気ある企業文化と最近のチームの成果を紹介します。このビデオ作成には、温かく本物の従業員の証言と舞台裏の映像を取り入れ、親しみやすく招待的なナレーションを組み合わせます。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、明確で一貫したナレーションを確保しましょう。
サンプルプロンプト2
一般の人々やステークホルダーに向けて、重要な会社のマイルストーンや成果を強調する60秒の祝賀ビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルはインスピレーションを与えるもので、壮大であり、高品質のストックビデオと高揚感のある背景音楽を組み込み、プロのナレーターが重要なメッセージを伝えます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから魅力的なビジュアルを統合して、インパクトを最大化しましょう。
サンプルプロンプト3
新入社員や投資家に向けて、私たちのコアミッションステートメントを説明する30秒の情報ビデオを開発し、洗練されたテキストからビデオへのアプローチを利用します。ビジュアルはクリーンでプロフェッショナルであり、ブランドに合ったもので、重要なメッセージを強調する微妙なアニメーションが含まれ、落ち着いた権威あるAIアバターによって提供されます。これにより、HeyGenのAIアバターを使用してブランドの一貫性を確保し、プロフェッショナルなプレゼンテーションを実現します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

会社発表ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで、スクリプトから見事なビジュアルまで、プロフェッショナルな会社発表ビデオを迅速に作成し、効果的にオーディエンスを引き付けましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
発表スクリプトを貼り付けるか、メッセージを入力して開始します。HeyGenのスクリプトからビデオへの機能を利用して、初期シーンを自動生成します。
2
Step 2
テンプレートを選ぶ
会社発表用にデザインされたさまざまなカスタマイズ可能なテンプレートから選択し、ビデオのビジュアルトーンを迅速に設定します。
3
Step 3
音声で強化
高度なAIを使用して、メッセージのプロフェッショナルなボイスオーバーを生成します。メディアライブラリから魅力的なビジュアルを統合したり、AIアバターを追加することもできます。
4
Step 4
ブランド化とエクスポート
カスタムロゴとカラーで会社のブランディングコントロールを適用します。字幕を自動生成し、高品質のビデオを簡単にエクスポートして共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

マイルストーンと成果を披露

ダイナミックなAI駆動の発表ビデオを通じて、会社のマイルストーン、製品発表、成果を効果的に共有します。

よくある質問

HeyGenは発表ビデオのクリエイティブプロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターとボイスオーバーを使用してダイナミックなビデオに変換することで、クリエイティブなビデオ作成を支援します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターとカスタマイズ可能なテンプレートにより、複雑なアイデアでも魅力的な発表ビデオのデザインが簡単です。これにより、ビデオ作成のワークフロー全体が効率化されます。

HeyGenのAIビデオエージェントは多様な会社発表ビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenの高度なAIビデオエージェントは、多様なスタイルとメッセージに適応した非常に多様な会社発表ビデオの作成を可能にします。テキストからビデオへの機能やさまざまなAIアバターを活用して、ブランドのコミュニケーションニーズに完璧にマッチさせることができます。

HeyGenを使用して発表ビデオをカスタマイズするためのブランディングコントロールはどのようなものがありますか？

HeyGenは、発表ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにするための強力なブランディングコントロールを提供します。会社のロゴ、カスタムカラー、特定のフォントを簡単に統合でき、豊富なメディアライブラリとストックビデオを使用して、プロフェッショナルなオンラインビデオエディター内で作業できます。

HeyGenのオンラインプラットフォームを使用してプロフェッショナルな発表ビデオをどれくらい早く生成できますか？

HeyGenの効率的なオンラインプラットフォームを使用すると、プロフェッショナルな発表ビデオを迅速に生成できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIがそれを迅速に処理し、自動生成された字幕と高品質のボイスオーバーを備えたビデオに変換し、ビデオ作成のタイムラインを大幅に短縮します。