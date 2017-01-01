30秒のハイエナジーな製品発表ビデオを作成し、既存の顧客や潜在的なクライアントに最新のイノベーションを興奮させるために、会社の発表ビデオメーカーを使用してください。ビジュアルスタイルはスリークで未来的で、ダイナミックなグラフィックスとクイックカットを特徴とし、アップビートで自信に満ちたナレーションが補完します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、魅力的なビジュアルストーリーを迅速に組み立てましょう。

