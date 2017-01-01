新製品の発売に関する興奮を伝える30秒の魅力的なビデオを作成し、マーケティングチームやプロダクトマネージャーをターゲットにします。明るくモダンなビジュアルとダイナミックなアニメーション、エネルギッシュな音楽を背景に使用し、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」が事前にデザインされたレイアウトからプロフェッショナルな「製品発表」アナウンスの作成をどのように簡単にするかを示します。

