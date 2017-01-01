企業アナウンスメントメーカー: メッセージをデザインする
HeyGenの強力なブランディングコントロールを活用して、完璧なビジュアルの一貫性を持つ素晴らしい企業アナウンスメントを簡単に作成します。
HR部門やチームリーダー向けに、新入社員を紹介するための45秒の招待ビデオをデザインし、温かく歓迎するトーンを強調します。フレンドリーな「AIアバター」がメッセージを伝え、柔らかくポジティブな背景音楽とクリーンなグラフィックが、個別の「新入社員アナウンス」ビデオの作成の容易さを強調し、チームのつながりを促進する「アナウンスのデザイン」を支援します。
社内コミュニケーションチームやイベントオーガナイザーを対象にした60秒の企業アナウンスメントビデオを制作し、今後の会社イベントや重要な更新を詳述します。このビデオはプロフェッショナルで魅力的なビジュアルスタイルを持ち、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して生成された明確なオンスクリーンテキストと自信に満ちたナレーションを特徴とし、包括的な「イベントアナウンスメント」コミュニケーションのための現代的な「企業アナウンスメントメーカー」の力を示します。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングジェネラリスト向けに、あらゆるビジネスコミュニケーションに対応する「カスタマイズ可能なテンプレート」の柔軟性を強調する30秒のプロモーションビデオを開発します。スリークでユーザーフレンドリーなビジュアル美学を採用し、さまざまなデザイン要素を示し、HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を「クリエイティブアセット」に活用し、ユーザーがインパクトのあるビジュアルとポジティブなインストゥルメンタルトラックでアナウンスを簡単にパーソナライズできるようにします。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビデオ企業アナウンスメントの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを搭載した企業アナウンスメントメーカーとして、ユーザーがプロフェッショナルなフレアでアナウンスメントを簡単にデザインできるようにします。私たちのプラットフォームはカスタマイズ可能なテンプレートとインテリジェントなAI機能を利用して、魅力的なビデオコミュニケーションを迅速かつ効率的に生成します。
HeyGenにはアナウンスメントのためのどのようなクリエイティブオプションとカスタマイズ機能がありますか？
HeyGenは豊富なクリエイティブアセット、充実したデザインライブラリ、完全にカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、すべてのアナウンスメントをユニークにします。ユーザーは特定のフォントや色でデザインをパーソナライズし、ブランドアイデンティティに完全にマッチする本当にパーソナライズされたアナウンスメントを確保できます。
HeyGenはさまざまな種類の企業ビデオアナウンスメントを作成するために使用できますか？
はい、HeyGenは多様な企業ニーズに対応する汎用性のある企業アナウンスメントメーカーであり、重要な製品発表やイベントアナウンスメントから新入社員の歓迎まで、あらゆる内部または外部コミュニケーションのアナウンスメント作成を簡素化し、プロフェッショナルな結果を提供します。
HeyGenで生成されたアナウンスメントを配信する主な方法は何ですか？
ビデオアナウンスメントが完成したら、HeyGenは共有とエクスポートの柔軟なオプションを提供します。プロフェッショナルに生成されたビデオをさまざまなデジタルプラットフォームでオンラインで簡単に共有したり、プレゼンテーションや広範な配布のためにダウンロードしたりできます。