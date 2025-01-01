企業広告動画メーカー: AIで広告を迅速に作成
AI搭載ツールを使用して数分で魅力的な企業広告を作成し、スクリプトをダイナミックなビジュアルに変換します。
デジタルマーケティングエージェンシーやクリエイティブディレクターをターゲットにした、HeyGenの「AI動画広告メーカー」としての力を示すダイナミックな90秒の動画を開発してください。ビジュアルの美学は最先端で視覚的に豊かにし、エネルギッシュで現代的なバックグラウンドミュージックを伴わせます。「AIアバター」のシームレスな統合を特徴とし、優れた「ボイスオーバー生成」を示して、インパクトのあるパーソナライズされた広告を簡単に制作します。
eコマースマネージャーやソーシャルメディアスペシャリスト向けに、さまざまなプラットフォーム用の「動画広告を作成する」効率性に焦点を当てたテンポの速い1分間の動画を制作してください。ビジュアルスタイルは魅力的で、迅速な消費に最適化され、現代的なエレクトロニックミュージックに設定します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」と自動「字幕/キャプション」を強調し、すべてのチャネルで共鳴する「ソーシャルメディア広告」を作成します。
企業コミュニケーションチームやブランドマネージャーを対象にした洗練された2分間の動画を作成し、HeyGenがブランドの一貫性を維持しながら洗練された「動画広告」を作成する力を強調します。ビジュアルスタイルは権威的で洗練され、モチベーショナルなインストゥルメンタルミュージックで補完します。「スクリプトからのテキストから動画」機能を紹介し、一貫したメッセージングと視覚的ストーリーテリングを強化するための広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして動画広告の技術的プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターとAI搭載ツールを使用して、動画広告の技術的プロセスを簡素化します。シーンを効率的に組み立て、メディアを統合し、ワンクリック編集機能でブランディングを適用することで、プロフェッショナルな動画広告の作成を誰でも可能にします。
HeyGenは高品質なソーシャルメディア広告を迅速に作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けの動画広告を迅速かつ高品質で作成するために特別に設計されています。多様な動画テンプレート、リアルなAIアバター、強力なスクリプト生成機能を活用して、魅力的なコンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenは動画広告を生成するためにどのようなAI搭載ツールを提供していますか？
HeyGenは、動画広告の作成を効率化するための高度なAI搭載ツールを提供しています。リアルなAIアバターや強力なスクリプト生成を含み、シームレスなテキストから動画への変換やプロフェッショナルなボイスオーバー生成を可能にし、アイデアを魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。
HeyGenで作成したすべての動画広告でブランドのアイデンティティを一貫させるにはどうすればよいですか？
HeyGenは包括的な自動ブランディングコントロールを通じて、すべての企業広告動画メーカーのプロジェクトでブランドのアイデンティティを一貫させます。ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを簡単に適用し、プロフェッショナルで統一感のある外観をすべての動画広告に維持できます。