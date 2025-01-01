小規模ビジネスオーナーやマーケティングプロフェッショナル向けに、HeyGenがどのように「企業広告動画メーカー」としての役割を簡素化するかを示す、明るく情報豊かな60秒の動画を作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、励ましのあるフレンドリーな音声トーンで、既製の「テンプレートとシーン」と直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、魅力的な動画広告を迅速に制作する方法を紹介します。

ビデオを生成