小規模ビジネスオーナーを対象にした1分間の説明動画を作成し、HeyGenがAIビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを示します。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かにし、シンプルなスクリプトを使ってテキストからビデオに変換することで、洗練されたビデオを簡単に作成できることを紹介します。

ビデオを生成