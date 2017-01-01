コミュニティビデオメーカー: AIで魅力的なビデオを作成
直感的なテンプレートとシーンを使用して、シームレスにカスタマイズされた魅力的なユーザー生成ビデオコンテンツを構築します。
コミュニティマネージャー向けに設計された90秒の動画を想像してください。メンバーからの多様なユーザー生成ビデオストーリーを強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的で本物らしく、さまざまなAIアバターを使用してコミュニティの声を表現し、共有されたアイデンティティと帰属意識を育みます。
マーケティングチームを対象とした45秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発し、ソーシャルメディアビデオクリエーターとして新しい製品機能を迅速に紹介します。ビジュアルスタイルはモダンで目を引くもので、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してさまざまなプラットフォームに迅速にコンテンツを適応させます。
教育者やトレーナー向けに複雑な技術的概念を詳細に説明する2分間の説明ビデオを制作します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで明確にし、落ち着いた権威ある人間のようなAIボイスオーバーでサポートし、詳細な指導のためのボイスオーバー生成の力を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用してビデオ作成を効率化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用したAIビデオジェネレーターとして、スクリプトをリアルなAIアバターと人間のようなAIボイスオーバーを備えたプロフェッショナルなビデオに変換します。これにより、制作プロセスが大幅に簡素化され、効率的に本格的なビデオコンテンツを作成できます。
HeyGenで作成したビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、使いやすいドラッグ＆ドロップエディターやカスタマイズ可能なテンプレートを含む強力なビデオ編集ツールを提供します。ブランドコントロールを使用してビデオをパーソナライズし、包括的なストックメディアライブラリからコンテンツを統合して、望む外観を実現できます。
HeyGenのビデオで特定のAIアバターやボイスオーバーを使用できますか？
はい、HeyGenは多様なリアルなAIアバターと高度な人間のようなAIボイスオーバーを提供しています。これらの機能により、ビデオのプレゼンテーションをメッセージやオーディエンスに完璧に合わせてカスタマイズできます。
HeyGenはどのくらいの速さで使用可能なビデオを生成できますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、スピードと効率を重視して設計されています。直感的なテンプレートとスクリプトからのテキストからビデオへの機能を利用することで、説明ビデオやプロモーションビデオなど、さまざまな目的の高品質なビデオを大幅に短縮された時間で作成できます。