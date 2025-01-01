コミュニティアップデートビデオメーカー: 魅力的なアップデートを迅速に作成

カスタマイズ可能なテンプレートを使用してプロフェッショナルなコミュニティアップデートを迅速に作成し、常に魅力的なビジュアルストーリーテリングを実現します。

プロジェクトリーダー向けにデザインされた1分間のコミュニティアップデートビデオを想像してください。最近の成果をプロフェッショナルでインフォグラフィック重視のビジュアルスタイルと明確で権威あるナレーションで紹介します。この「コミュニティアップデートビデオメーカー」は、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して迅速に作成でき、インパクトのあるニュースを届けるための「使いやすい」ソリューションです。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
将来のコンテンツクリエイターのために、複雑な技術的概念を魅力的な「ビジュアルストーリーテリング」に変える方法をステップバイステップの画面キャプチャビジュアルスタイルで示す包括的な2分間のチュートリアルビデオを考えてみてください。熱意あるナレーションが加わります。この「オンラインビデオメーカー」体験は、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を強調し、コンテンツ作成を効率化し、「字幕/キャプション」でアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマーケター向けにカスタマイズされた45秒のダイナミックなビデオは、製品の発売を発表するのに最適です。テンポの速い、活気あるビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックトラック、簡潔なナレーションが特徴です。「多様なソーシャルメディアプラットフォーム向けの魅力的なコンテンツ」を強調し、このプロジェクトはHeyGenのリアルな「AIアバター」を利用して情報を提示し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」で各チャンネルに完璧にフィットさせます。
サンプルプロンプト3
テクノロジー愛好家に新しいソフトウェア機能を披露するために、30秒の簡潔なビデオを作成します。UI要素を強調するスリークで未来的なビジュアルスタイルを採用し、クリアでフレンドリーなナレーションが加わります。この「ビデオテンプレート」中心のデモンストレーションは、HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して新しいアセットを統合するシンプルさを示し、驚くべき「4K解像度」出力も可能にします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コミュニティアップデートビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールを利用して、プロフェッショナルで魅力的なコミュニティアップデートビデオを数分で簡単に作成し、効率的にオーディエンスとつながりましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
発表やアップデートに特化したプロフェッショナルなデザインのテンプレートとシーンから選択して始めましょう。これにより、メッセージの洗練された基盤が提供され、コミュニティアップデートビデオの作成を迅速に開始できます。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
特定のコミュニティアップデートのテキスト、画像、ブランド要素を追加します。ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、ビデオが組織のアイデンティティに完全に一致し、コミュニティに響くようにします。
3
Step 3
AIボイスとビジュアルで強化
自然な音声生成によるダイナミックなナレーションでメッセージを高めましょう。AIアバターを統合したり、視覚的なストーリーテリング要素を追加して、コミュニティアップデートをより魅力的にすることができます。
4
Step 4
エクスポートと共有
コミュニティアップデートビデオが完璧になったら、高解像度でエクスポートし、ソーシャルメディアプラットフォーム全体で直接共有します。アスペクト比のリサイズとエクスポートにより、魅力的なコンテンツがどのチャンネルでも素晴らしく見え、コミュニティに効果的に届きます。

使用例

内部コミュニティコミュニケーションの強化

AIを活用した、簡単に理解できるビデオを使用して、内部コミュニティのアップデートやトレーニングコンテンツのエンゲージメントと保持を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはAI生成コンテンツの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは強力なAIビデオクリエーターとして機能し、スクリプトをリアルなAIアバターと高度なAIテキスト読み上げを使用して魅力的なビデオに変換します。その直感的なインターフェースにより、プロフェッショナルなAI生成コンテンツの制作が非常に簡単になります。

HeyGenにはどのようなカスタマイズ用の高度なビデオ編集ツールがありますか？

HeyGenは、ワークフローを効率化するためのドラッグアンドドロップエディターや豊富なビデオテンプレートライブラリを含む強力なビデオ編集ツールを提供します。ロゴや色などのブランディングコントロールを簡単に適用し、多様なソーシャルメディアプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズを利用できます。

HeyGenはさまざまな配信チャネルに適した高品質のビデオを制作できますか？

はい、HeyGenは魅力的なコンテンツを作成するよう設計されており、4K解像度までのエクスポートをサポートして、すべてのチャネルでプロフェッショナルな見た目を保証します。完成したビデオをソーシャルメディアプラットフォームなどで簡単にダウンロードして共有できます。

HeyGenはビデオのアクセシビリティと音質を向上させる機能を提供していますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なナレーション生成機能と自動字幕/キャプションを提供し、アクセシビリティを向上させます。これにより、視覚的なストーリーテリングが包括的になり、明確な音声でより広いオーディエンスに効果的に届きます。