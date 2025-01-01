コミュニティサポートビデオジェネレーター：魅力的なトレーニングビデオを作成

スクリプトからの強力なテキスト-to-ビデオで、スクリプトを魅力的なコミュニティトレーニングビデオに即座に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のコミュニティメンバーを対象に、コミュニティガイドラインとベストプラクティスを簡潔にリフレッシュする60秒の情報ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、読みやすいテキストを画面に表示し、関連するストック映像を組み合わせ、落ち着いた権威あるAIのナレーションと控えめな背景音楽を伴います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、詳細なスクリプトを効率的に洗練されたAIビデオジェネレーターの出力に変換します。
サンプルプロンプト2
活気あるオンラインコミュニティ内の成功事例を紹介する30秒のソーシャルメディアビデオを制作し、潜在的なメンバーやモチベーションを求める現在のユーザーをターゲットにします。このダイナミックなビデオは、ポジティブなメンバーの交流と成果を祝う雰囲気で素早くカットし、HeyGenの字幕/キャプションを使用して、エネルギッシュでモチベーションを高める音楽とインパクトのあるサウンドバイトで重要なメッセージを強調し、コンテンツ作成を強化します。
サンプルプロンプト3
すべてのコミュニティメンバーと潜在的な参加者に向けた、今後のコミュニティイベントを発表する20秒のプロモーションビデオをデザインしてください。ビジュアルの美学は明るく、エキサイティングで視覚的に魅力的であり、鮮やかな色とイベントグラフィックを特徴とし、熱意に満ちた招待的なAIのナレーションと祝祭的な背景音楽を伴います。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、この魅力的なマーケティングビデオを迅速に組み立て、即座に注目を集めるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コミュニティサポートビデオジェネレーターの仕組み

プロフェッショナルな結果で理解とつながりを強化し、コミュニティサポート、オンボーディング、トレーニングのための魅力的なビデオコンテンツを簡単に作成します。

Step 1
スクリプトを作成
コミュニティに最適なメッセージを作成することから始めます。テキストを入力するだけで、プラットフォームがテキスト-to-ビデオ機能を使用してコンテンツを準備します。
Step 2
AIアバターを選択
ブランドを代表する多様なAIアバターのライブラリから選択します。これらのリアルなデジタルプレゼンターが、サポートメッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えます。
Step 3
カスタマイズと強化
すぐに使えるテンプレートとシーンを利用してビデオを迅速に組み立てます。ブランドの美学とメッセージに完璧に合うように要素をパーソナライズします。
Step 4
生成とエクスポート
ビデオが完成したら、希望のフォーマットで生成します。さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズでビデオを簡単にエクスポートし、コミュニティとすぐに共有できるようにします。

使用例

コミュニティコミュニケーションを効率化

広範な編集を必要とせずに、コミュニティを情報でつなぎ、関係を維持するための魅力的なビデオアップデート、発表、FAQを迅速に作成します。

よくある質問

HeyGenはブランドのコンテンツ作成においてどのように魅力的なビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、豊富なテンプレートとリアルなAIアバターを提供し、魅力的なビデオを簡単に制作できるようにします。これにより、マーケティングやソーシャルメディア向けのプロフェッショナルなコンテンツ作成が手軽に行えます。

HeyGenでクリエイティブプロジェクトに使用できるAIアバターの種類は何ですか？

HeyGenは、スクリプトから直接アニメーション化できるトーキングヘッドを含む多様なリアルなAIアバターを提供しています。この機能は、HeyGenのテキスト-to-ビデオジェネレーターを使用して、ダイナミックでパーソナライズされたビデオコンテンツを作成するのに最適です。

HeyGenはソーシャルメディアビデオの作成ワークフローをどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なテンプレートと強力なAIビデオジェネレーターを通じて、ソーシャルメディアビデオの作成を簡素化します。テキストプロンプトをプロフェッショナルなビデオコンテンツに迅速に変換し、効果的なコンテンツ作成のために時間とリソースを節約します。

HeyGenは私のテキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオコンテンツに簡単に変換できますか？

もちろんです。HeyGenは高度なテキスト-to-ビデオジェネレーターであり、あなたの書かれたスクリプトをシームレスに魅力的なビデオコンテンツに変換します。この機能は、効率的なコンテンツ作成と最小限の労力でさまざまな魅力的なビデオを制作するのに理想的です。