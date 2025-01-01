地域サービスビデオジェネレーター: 影響力のあるビデオを作成
リアルなAIアバターを使用して、時間とリソースを節約しながら、コミュニティのための魅力的なビデオを作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
地域サービス組織内の技術トレーナーやL&Dプロフェッショナル向けに、2分間の技術トレーニングビデオを開発します。この作品は、HeyGenインターフェースの画面録画セグメントとAIアバターによる説明を組み合わせた、クリーンでデモンストレーション的な視覚スタイルが必要です。正確で指導的なナレーションが視聴者を導き、プラットフォームのテンプレートとシーン、統合された字幕/キャプションが詳細な指導コンテンツを作成するための効率的なAIビデオジェネレーターの使用を強調します。
地方政府や地域イニシアチブに関与するマーケティングおよびコミュニケーションチーム向けに、45秒の公共サービスアナウンスメント（PSA）ビデオをデザインします。HeyGenメディアライブラリ/ストックサポートから引き出されたインパクトのあるビジュアルと急速なシーンチェンジを特徴とするダイナミックで注目を集める視覚スタイルを採用します。音声は緊急かつ明確なナレーションを持ち、テキスト-to-ビデオジェネレーター機能を活用して迅速にビデオを作成し、即時の地域ニーズに対応するための重要な情報を伝えます。
多様なグループを管理する地域リーダーやボランティアコーディネーターを対象とした30秒のプロモーションビデオを想像してください。視覚的な美学は明るく包括的であり、さまざまなデジタルアバターが異なる人口統計を表現する様子を示します。HeyGenのボイスオーバー生成によって可能になるフレンドリーで多言語のナレーションが、ブランドに合ったビデオを簡単に作成できることを強調します。さらに、アスペクト比のリサイズとエクスポートがさまざまなソーシャルメディアプラットフォームにシームレスに適応できることを示し、広範な地域へのリーチを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにしてテキストを魅力的なビデオに変換しますか？
HeyGenは高度な「テキスト-to-ビデオジェネレーター」技術を利用して、スクリプトを洗練されたビデオに変換し、「同期されたオーディオ」とリアルな「デジタルアバター」を提供します。この「AIオートメーション」は「ビデオ作成」を簡素化し、広範な「ビデオ編集」スキルがなくても高品質なコンテンツを効率的に制作できるようにします。
HeyGen内でAIアバターを特定のコンテンツニーズに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは「AIアバター」の幅広い選択肢を提供しており、「カスタマイズ可能なアバター」としてその外見や声を調整できます。「ボイスクローン」や正確な「リップシンク」などの機能を活用して、ブランドやメッセージに完全に一致する魅力的な「トーキングヘッド」を作成できます。
HeyGenはビデオ生成を加速するためにどのようなAI駆動ツールを提供していますか？
HeyGenは強力な「AIスクリプトジェネレーター」と「事前作成されたテンプレート」のライブラリを含む強力な「AI駆動ツール」のスイートを提供し、「ビデオ生成」において「時間を節約」します。私たちの「AIオートメーション」機能により、「技術的な専門知識がなくても」プロフェッショナルなビデオを迅速に制作できます。
HeyGenはAI生成ビデオコンテンツのエクスポートと統合に柔軟なオプションを提供していますか？
はい、HeyGenは「AI生成ビデオ」を「高解像度MP4ファイル」としてエクスポートし、ほぼすべてのプラットフォームと互換性を持たせることでシームレスな統合を保証します。さらに、HeyGenは高度な「スケジューリングと自動公開」オプションをサポートし、「ビデオへのリンク」を提供して簡単に共有し、「マーケットプレイス統合」を可能にします。