コミュニティサービスビデオメーカー: 影響力のあるビデオを作成
AIアバターを使用して、メッセージを生き生きと伝えるプロフェッショナルな公衆衛生教育ビデオやPSAを簡単に制作できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
地方自治体や公衆衛生教育者を対象にした45秒の公共サービスアナウンスメントを制作します。このビデオは、プロフェッショナルなAIアバターが主要な健康メッセージを伝える、情報豊かでクリーンなグラフィカルビジュアルスタイルを特徴とします。HeyGenの「AIアバター」と自動生成された「字幕/キャプション」を強調し、「地域サービスビデオメーカー」プロジェクトでのアクセシビリティを確保します。
ボランティアや小規模な地域グループ向けに、採用やイベントプロモーションのためのビデオを迅速に「作成する」方法をガイドする、熱意あふれる90秒の指導ビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはテンポが速く、コミュニティ活動のモンタージュがアップビートな音楽に合わせて流れます。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を使って簡単に始められることや、広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」にアクセスできることを示します。
「マーケティングビデオ」のためにスポンサーや参加者を求める地域プロジェクトコーディネーター向けに、30秒の魅力的なソーシャルメディアビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで活気があり、パンチの効いたもので、さまざまなプラットフォームに最適化されています。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がどこでもコンテンツを美しく見せることを示し、「ナレーション生成」が短く影響力のある「ソーシャルメディアビデオ」にプロフェッショナルなタッチを加えることを実演します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてコミュニティエンゲージメントのためのAIビデオ生成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストから直接ビデオを作成できる高度なAIビデオジェネレーターです。スクリプトを入力し、多様なAIアバターから選択するだけで、リアルなナレーション生成を備えた魅力的なビデオを制作できます。これは、公衆衛生教育やコミュニティサービスの取り組みに最適です。
HeyGenはソーシャルメディアビデオの効率的な作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップインターフェースを提供し、幅広いテンプレートを使用してソーシャルメディアビデオを迅速に制作できます。また、自動キャプションと字幕生成を含んでおり、コンテンツがプラットフォーム全体でアクセス可能でプロフェッショナルであることを保証します。
HeyGenはマーケティングビデオのためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは、ユーザーに強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを直接マーケティングビデオに組み込むことができます。さらに、広範なストックメディアライブラリにアクセスして、コンテンツをさらにカスタマイズし、ブランドの一貫性を維持できます。
HeyGenはさまざまなビデオ作成方法をサポートしていますか？
はい、HeyGenは多様なビデオメーカーであり、スクリプトからのテキストビデオを含む複数の作成方法をサポートしています。プラットフォーム内で直接画面録画機能を利用して、動的で情報豊かなコンテンツを作成することもでき、多様なニーズに対応する包括的なソリューションを提供します。