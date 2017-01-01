小規模ビジネスオーナーやコミュニティオーガナイザーをターゲットにした、30秒の活気あるプロモーションビデオを作成し、簡単に強力なオンラインプレゼンスを構築できる方法を紹介します。ビジュアルスタイルは明るくカラフルで、多様なコミュニティ活動のクイックカットを特徴とし、エネルギッシュで親しみやすいAIのナレーションが付随します。HeyGenの「コミュニティプロモビデオメーカー」としての能力を強調し、「テンプレートとシーン」の迅速な使用と豊富な「ビデオテンプレート」ライブラリを活用して、数分で魅力的なコンテンツを制作する様子を示します。

ビデオを生成