コミュニティプロモビデオメーカー：簡単に魅力的なビデオを作成
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、コミュニティのためのプロフェッショナルなプロモーションビデオを簡単に作成します。
マーケティングチームやデジタルコンテンツクリエイター向けに、さまざまなプラットフォームで達成可能なプロフェッショナルな品質を強調した、45秒の洗練されたプロモーションビデオを開発します。この「プロモーションビデオ」は、ダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを採用し、魅力的なバックグラウンドミュージックと明確で簡潔なAIのナレーションを備えています。「スクリプトからのテキストビデオ」と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を組み合わせることで、「ソーシャルメディア」に合わせたプロフェッショナルなアセットの作成が簡単になる様子を示します。
eラーニングプラットフォームや製品開発者向けに、パーソナライズされたインパクトのあるメッセージングに焦点を当てた、革新的な60秒のビデオをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルは未来的でありながら親しみやすく、高品質なアニメーションと洗練されたAIの声を特徴とします。HeyGenの「AIプロモビデオメーカー」の力を示し、「AIアバター」が複雑な概念を明確に説明し、「字幕/キャプション」でアクセシビリティを向上させる様子を紹介します。
スタートアップ創業者や教育者を対象にした、30秒の簡潔な説明ビデオを制作し、魅力的な指導コンテンツを簡単に作成する方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでイラスト的であり、親しみやすくも権威あるAIの声で進行します。「オンラインプロモビデオメーカー」の効率性を示し、「メディアライブラリ/ストックサポート」を「ボイスオーバー生成」と組み合わせて、広範な努力を要せずに魅力的な「説明ビデオ」を作成する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはプロモーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なオンラインプロモビデオメーカーとして、カスタマイズ可能なビデオテンプレートの豊富なライブラリと使いやすいドラッグ＆ドロップエディタを提供します。これにより、ソーシャルメディアキャンペーンから製品発表まで、あらゆる目的のためにプロフェッショナルなプロモーションビデオを迅速に制作できます。
HeyGenはAIを活用したプロモビデオ作成ツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAIプロモビデオメーカーであり、強力なAIを活用したツールを統合しています。リアルなAIアバターを活用し、スクリプトからのテキストビデオで自然なAIのナレーションを生成し、最先端の技術でプロモーションビデオを強化できます。
マーケティングチームはHeyGenでどのようにブランドの一貫性を確保できますか？
HeyGenは、ブランド資産（ロゴや特定のカラーパレットなど）を簡単にコミュニティプロモビデオに組み込むことで、マーケティングチームが強力なブランドの一貫性を維持できるようにします。また、独自のメディアをアップロードしたり、豊富なストックライブラリを利用して、ブランドの美学に合わせることができます。
HeyGenはソーシャルメディア向けのアクセシビリティと多様なビデオフォーマットに対応していますか？
はい、HeyGenは自動字幕とキャプションをサポートしており、プロモーションビデオをより広い視聴者にアクセス可能にします。さらに、さまざまなアスペクト比でビデオを簡単にリサイズおよびエクスポートできるため、ソーシャルメディアのような多様なプラットフォームに最適です。