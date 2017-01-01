コミュニティプロモビデオメーカー：簡単に魅力的なビデオを作成

強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、コミュニティのためのプロフェッショナルなプロモーションビデオを簡単に作成します。

小規模ビジネスオーナーやコミュニティオーガナイザーをターゲットにした、30秒の活気あるプロモーションビデオを作成し、簡単に強力なオンラインプレゼンスを構築できる方法を紹介します。ビジュアルスタイルは明るくカラフルで、多様なコミュニティ活動のクイックカットを特徴とし、エネルギッシュで親しみやすいAIのナレーションが付随します。HeyGenの「コミュニティプロモビデオメーカー」としての能力を強調し、「テンプレートとシーン」の迅速な使用と豊富な「ビデオテンプレート」ライブラリを活用して、数分で魅力的なコンテンツを制作する様子を示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームやデジタルコンテンツクリエイター向けに、さまざまなプラットフォームで達成可能なプロフェッショナルな品質を強調した、45秒の洗練されたプロモーションビデオを開発します。この「プロモーションビデオ」は、ダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを採用し、魅力的なバックグラウンドミュージックと明確で簡潔なAIのナレーションを備えています。「スクリプトからのテキストビデオ」と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を組み合わせることで、「ソーシャルメディア」に合わせたプロフェッショナルなアセットの作成が簡単になる様子を示します。
サンプルプロンプト2
eラーニングプラットフォームや製品開発者向けに、パーソナライズされたインパクトのあるメッセージングに焦点を当てた、革新的な60秒のビデオをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルは未来的でありながら親しみやすく、高品質なアニメーションと洗練されたAIの声を特徴とします。HeyGenの「AIプロモビデオメーカー」の力を示し、「AIアバター」が複雑な概念を明確に説明し、「字幕/キャプション」でアクセシビリティを向上させる様子を紹介します。
サンプルプロンプト3
スタートアップ創業者や教育者を対象にした、30秒の簡潔な説明ビデオを制作し、魅力的な指導コンテンツを簡単に作成する方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでイラスト的であり、親しみやすくも権威あるAIの声で進行します。「オンラインプロモビデオメーカー」の効率性を示し、「メディアライブラリ/ストックサポート」を「ボイスオーバー生成」と組み合わせて、広範な努力を要せずに魅力的な「説明ビデオ」を作成する方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コミュニティプロモビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールと直感的なデザインで、コミュニティのためのインパクトのあるプロモーションビデオを簡単に作成し、プロフェッショナルなビデオ制作を誰でも利用可能にします。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
カスタマイズ可能なテンプレートを使用するか、スクリプトからのテキストビデオを変換して、魅力的なプロモーションビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
ブランドのアイデンティティを追加
ロゴや特定の色などのブランド資産を簡単に適用し、ビデオがコミュニティを本物に表現するようにします。
3
Step 3
魅力的なナラティブを生成
HeyGenのAIナレーションを利用して、多様な声でメッセージを生き生きとさせ、AIプロモビデオメーカーによるダイナミックなストーリーテリングで視聴者を魅了します。
4
Step 4
メッセージをエクスポートして拡散
ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、すべてのソーシャルメディアチャネルでシームレスに共有してリーチを最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

コミュニティの成功事例を強調

メンバーの成果を紹介するために、信頼を築き、コミュニティの価値を強化するAIを活用した魅力的なビデオを制作します。

よくある質問

HeyGenはプロモーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なオンラインプロモビデオメーカーとして、カスタマイズ可能なビデオテンプレートの豊富なライブラリと使いやすいドラッグ＆ドロップエディタを提供します。これにより、ソーシャルメディアキャンペーンから製品発表まで、あらゆる目的のためにプロフェッショナルなプロモーションビデオを迅速に制作できます。

HeyGenはAIを活用したプロモビデオ作成ツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは高度なAIプロモビデオメーカーであり、強力なAIを活用したツールを統合しています。リアルなAIアバターを活用し、スクリプトからのテキストビデオで自然なAIのナレーションを生成し、最先端の技術でプロモーションビデオを強化できます。

マーケティングチームはHeyGenでどのようにブランドの一貫性を確保できますか？

HeyGenは、ブランド資産（ロゴや特定のカラーパレットなど）を簡単にコミュニティプロモビデオに組み込むことで、マーケティングチームが強力なブランドの一貫性を維持できるようにします。また、独自のメディアをアップロードしたり、豊富なストックライブラリを利用して、ブランドの美学に合わせることができます。

HeyGenはソーシャルメディア向けのアクセシビリティと多様なビデオフォーマットに対応していますか？

はい、HeyGenは自動字幕とキャプションをサポートしており、プロモーションビデオをより広い視聴者にアクセス可能にします。さらに、さまざまなアスペクト比でビデオを簡単にリサイズおよびエクスポートできるため、ソーシャルメディアのような多様なプラットフォームに最適です。