コミュニティプログラムビデオメーカー: 魅力的なストーリーを作成
説得力のあるプロモーションビデオを作成し、本物のストーリーを共有しましょう。字幕/キャプション機能により、メッセージがすべての人に届きます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
地元の企業や潜在的なボランティアを対象に、今後のコミュニティイニシアチブへの支援を促すダイナミックな45秒のプロモーションビデオを制作してください。HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して、プロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルスタイルを作り、明るく魅力的なグラフィックとアップビートな音楽を使用して、彼らの関与がどのように違いを生むかを明確に示してください。
新規参加者向けに、特定のコミュニティプログラムに参加し、利益を得る方法を詳述した60秒の説明ビデオを開発してください。フレンドリーなHeyGen AIアバターを使用して、プロセスを明確かつ簡潔にナレーションし、クリーンでイラスト的なグラフィックを背景に、ターゲットオーディエンスにとってアクセスしやすく魅力的な紹介を提供し、穏やかで励ましのある音声スタイルを確保してください。
コミュニティプロジェクトの重要な成果やマイルストーンを祝うために、より広いオンラインオーディエンス向けのインパクトのある30秒のソーシャルメディアビデオをデザインしてください。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、視覚的に豊かでダイナミックな映像をキュレーションし、インスパイアリングな音楽とインパクトのあるテキストオーバーレイを組み合わせて、主要な成果を強調し、将来のビデオ制作の取り組みへの関心と認知を高めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはプロモーションビデオやその他のコンテンツのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを活用して、スクリプトをプロフェッショナルなプロモーションビデオに簡単に変換できるようにすることで、ビデオ作成を簡素化します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターとすぐに使えるビデオテンプレートにより、どんなビデオメーカーでもアクセスしやすくなっています。
HeyGenはAIアバターを使って本物のストーリーを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターと洗練されたAIボイスオーバーをテキストから直接生成することで、本物のストーリーを語る力をユーザーに提供します。これにより、従来の撮影を必要とせずに魅力的な物語を作成できます。
HeyGenはコミュニティプログラムビデオメーカーや説明ビデオに効果的な機能を提供しますか？
HeyGenは、コミュニティプログラムビデオメーカーとして、また説明ビデオに理想的な包括的な機能を提供します。自動字幕/キャプション、豊富なストック映像とメディアライブラリ、柔軟なソーシャルメディア公開オプションを備えており、メッセージが明確で広範なオーディエンスに届くことを保証します。
HeyGenはブランドの一貫性を保つための高度なビデオ編集機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定のカラーパレットを統合して、すべてのビデオ編集プロジェクトで一貫性を保つことができます。これにより、すべてのビデオがブランドのプロフェッショナルなイメージを反映します。