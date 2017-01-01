コミュニティプログラムビデオジェネレーター: 魅力的なビデオを作成
AIアバターを活用して、数分であなたのストーリーを伝える魅力的なコミュニティプログラムビデオを迅速に生成します。
新しい地域イニシアチブを政府関係者や潜在的な寄付者に効果的に説明するにはどうすればよいでしょうか？HeyGenのAIアバターとテンプレート＆シーンを使用して、45秒の情報豊かな説明ビデオを作成することで、この「AI生成ビデオ」アプローチは、プロフェッショナルで明確なプレゼンテーションを保証し、クリーンなグラフィックスと権威あるが親しみやすいAIアバターを使用して、イニシアチブの目標と利益を詳細に説明します。
若者やソーシャルメディアユーザーの注目を集めるために、今後のコミュニティイベントのためのダイナミックな15秒のソーシャルメディアプロモが不可欠です。HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポートと字幕/キャプションは、このテンポの速いビジュアルを最適化するために重要で、トレンドのサウンドトラックと親しみやすい「トーキングヘッド」AIアバターがエネルギッシュなクイックカットで重要な情報を伝えます。
一般の人々や潜在的な受益者に向けて、コミュニティプログラムがもたらす深いポジティブな変化を描いた感動的な60秒のインパクトストーリーを作成します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを活用し、共感的なドキュメンタリースタイルのビジュアルアプローチと穏やかなボイスオーバーを採用し、画面上のテキスト証言を交え、「AIストーリーテリング」の本質を体現し、真の感情と現実の利益を伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはソーシャルメディア向けのクリエイティブなビデオ制作をどのように強化できますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーター技術を活用して、魅力的なソーシャルメディアプロモを作成する力をユーザーに提供します。リアルなAIアバターを使用してテキストを簡単にビデオに変換し、コンテンツの視覚的な魅力とリーチを大幅に向上させます。
HeyGenはビデオ作成のためにどのようなクリエイティブ資産とツールを提供していますか？
HeyGenは、多様なビデオテンプレートや豊富なグラフィックスとアニメーションを含む包括的なクリエイティブ資産を提供します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターにより、プロフェッショナルなビデオを簡単に制作できるように、ビデオ作成プロセス全体を簡素化します。
HeyGenは多言語ビデオコンテンツの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、ビデオのための強力なボイスオーバーと自動字幕・キャプションを提供することで、多言語コンテンツの制作を容易にします。スクリプトを入力し、HeyGenが同期された音声とテキストを生成することで、メッセージが効果的にグローバルなオーディエンスに届くようにします。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオを効率的に制作するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは使いやすいインターフェースとAIビデオツールを通じて、ビデオ制作の時間を節約するように設計されています。高品質でプロフェッショナルなビデオの制作を効率化し、コンテンツクリエイターや企業が迅速にビデオコンテンツ戦略の目標を達成できるようにします。