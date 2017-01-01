コミュニティアウトリーチビデオメーカー：オーディエンスを引きつける

リアルなAIアバターでソーシャル対応のビデオを作成し、真のコミュニティのつながりを実現します。

忙しいコミュニティオーガナイザーや非営利団体のスタッフを対象に、コミュニティの最新情報を迅速に生成する方法を示す60秒の情報動画を作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、親しみやすいAIボイスを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、多様なAIアバターを使用して効率的なAIスクリプト-to-ビデオジェネレーターとしての役割を果たします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コミュニティイニシアチブのマーケティングディレクターを対象にした90秒のダイナミックなプロモーション動画を開発し、AIビデオの力を活用してインパクトのあるコミュニティエンゲージメントキャンペーンを作成する方法を示します。ビジュアルは魅力的でモダンにし、HeyGenのテンプレートとシーンで多様なAIアバターが交流する様子をフィーチャーします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調し、ソーシャル対応の動画を簡単に作成できることを示します。
サンプルプロンプト2
公共サービス組織内の技術に精通したコンテンツクリエイターやビデオプロデューサー向けに、エンドツーエンドのビデオ生成プロセスを詳細に説明する2分間の包括的な技術チュートリアルを制作します。ステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストオーバーレイを明確に表示し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用します。字幕/キャプションが自動生成され、ビデオ編集とトランスクリプションのワークフローを効率化する方法を強調します。
サンプルプロンプト3
地方自治体のコミュニケーションチームやコミュニティリーダー向けに、特定のコミュニティグループ向けのパーソナライズされたビデオメッセージを作成する方法に焦点を当てた45秒の温かく本格的なビデオをデザインします。プロフェッショナルなビジュアルスタイルで一貫したブランディングコントロールを維持します。HeyGenのAIボイス生成を利用して明確なメッセージを届け、各パーソナライズされたビデオが意図された視聴者に直接的で関連性のあるものに感じられるようにします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コミュニティアウトリーチビデオメーカーの使い方

AIを活用してメッセージを魅力的なビジュアルストーリーに変え、どのプラットフォームでも準備が整ったインパクトのあるコミュニティエンゲージメントビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
まずメッセージを書きます。AIスクリプト-to-ビデオジェネレーターがあなたの言葉を生き生きとさせます。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
多様なAIアバターから選び、メッセージを届けることで、コミュニティアウトリーチビデオに人間味を加えます。
3
Step 3
ブランディングとメディアを追加する
組織のロゴとブランドカラーを組み込んで、ビデオがあなたのアイデンティティに合うようにし、直感的なブランディングコントロールを使用します。
4
Step 4
ソーシャル対応のビデオをエクスポートする
プロジェクトを完成させ、さまざまなアスペクト比でビデオをエクスポートし、どのプラットフォームでも最適化されたソーシャル対応のビデオを作成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

コミュニティのインパクトストーリーを紹介する

.

AIビデオを通じて、イニシアチブのポジティブな影響を示し、コミュニティの成功ストーリーを魅力的に紹介します。

background image

よくある質問

HeyGenのスクリプトからAIビデオを生成するプロセスはどのようなものですか？

HeyGenは高度なAIスクリプト-to-ビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがテキストをプロフェッショナルなビデオに変換できるようにします。そのエンドツーエンドのビデオ生成機能は、高品質なAIボイスオーバー、ダイナミックなビジュアル、AIアバターを組み合わせて、効率的にソーシャル対応のビデオを制作します。

HeyGenはパーソナライズされたビデオのためのブランディングコントロールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをビデオに統合することができます。これにより、すべてのマーケティングビデオ制作が確立されたブランドガイドラインに完全に一致します。

HeyGenのAIアバターはどのようにしてコミュニティアウトリーチビデオを強化しますか？

HeyGenは高度なAIアバターを活用して、インパクトのあるコミュニティエンゲージメントを促進する魅力的なコミュニティアウトリーチビデオを作成します。これらのリアルなAIアバターは、表現力豊かなボイスオーバーでメッセージを届け、コンテンツをより親しみやすく、魅力的にします。

初心者でもHeyGenでインパクトのあるビデオを作成できますか？

はい、HeyGenは初心者に優しいエディターを備えており、多数のビデオテンプレートを提供しているため、作成プロセスを簡素化します。これにより、広範なビデオ編集の経験がなくても、誰でも迅速にソーシャル対応のビデオをマーケティングやコミュニティアウトリーチのために制作できます。