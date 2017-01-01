AI Community Outreach Video Maker: 簡単に接続
AIアバターを使用して、メッセージを明確に伝える魅力的な地域アウトリーチビデオを生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
若い成人や新しい住民に向けて、地域のリサイクルプログラムの利点を説明する45秒の情報豊かなチュートリアルを開発してください。ビデオはクリーンでプロフェッショナルなビジュアル美学を採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、カメラに向かって直接主要情報を提示する魅力的なAIアバターをフィーチャーします。このトーキングヘッドビデオは、複雑な情報をシンプルかつ効果的に伝えるべきです。
地域の慈善団体に対するボランティアの影響を紹介し、より多くの慈善活動家や潜在的な寄付者を募集することを目的とした心温まる60秒のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは本物で証言のようなもので、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して地域のストーリーを描写する実際の映像と組み合わせ、柔らかくインスパイアリングな背景音楽と明確に見える字幕/キャプションを補完してアクセシビリティを向上させます。このビデオは、AI Community Outreach Video Makerを使用して感情を喚起し、具体的な結果を示すべきです。
新しい地域の若者メンターシッププログラムを一般市民や地方議会メンバーに紹介する30秒の簡潔な説明ビデオを想像してください。ビジュアルアプローチはモダンでクリスプなもので、アニメーショングラフィックスとAIアバターを組み合わせ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとさまざまなソーシャルチャンネルへのエクスポートを効果的に活用して、プラットフォーム内で迅速にネイティブビデオを作成します。このAIビデオジェネレータープラットフォームは、重要な地域イニシアチブの共有を促進します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenがビデオコンテンツの理想的なクリエイティブエンジンである理由は何ですか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、スクリプトをリアルなAIプレゼンターとカスタムアバターを使用して魅力的なビデオコンテンツに変換し、ビデオ作成プロセスを簡単にします。私たちのクリエイティブエンジンは、テキストからプロフェッショナル品質のトーキングヘッドビデオを迅速に制作することを可能にします。
HeyGenを使用して、ブランドのアイデンティティに合わせてAIビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、AI生成ビデオがブランドのアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴを統合し、ブランドカラーを選択し、カスタムアバターを作成して、ビデオ作成プラットフォーム内のすべてのコンテンツに一貫した外観を持たせることができます。
HeyGenを使用して地域アウトリーチのためにどのようなソーシャル対応ビデオを作成できますか？
HeyGenは優れたAI Community Outreach Video Makerとして機能し、さまざまなソーシャル対応ビデオを効率的に制作することができます。短編ビデオ、情報チュートリアル、または魅力的なマーケティングビデオ制作コンテンツを生成し、さまざまなプラットフォームに最適化されたエクスポートアスペクト比で提供します。
HeyGenはどのようにしてAIビデオ制作を誰にでもアクセス可能にしますか？
HeyGenは直感的で初心者に優しいエディターを備えており、誰でもプロフェッショナルなコンテンツを迅速に作成できるようにします。プラットフォームには、AIによる自動字幕/キャプション生成、強力なボイスオーバー生成、プロジェクトを開始するための豊富なビデオテンプレートなど、重要なAIビデオツールが含まれています。