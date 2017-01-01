地元住民や潜在的なボランティアを対象にした、今後の地域清掃イベントを宣伝するための魅力的な30秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るく希望に満ちたもので、積極的に変化をもたらす人々のクイックカットを特徴とし、励ましの背景音楽をセットにして、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した親しみやすいナレーションを加えます。このソーシャル対応のビデオは、地域のアウトリーチ活動への参加を促すことを目的としています。

