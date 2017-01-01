地元住民や潜在的なボランティアを対象にした45秒のコミュニティアウトリーチ説明動画を作成し、今後の地域改善プロジェクトを紹介します。動画は、コミュニティの協力を描いたインスピレーションあふれるシーンを特徴とし、ポジティブな背景音楽と明確で励ましのあるナレーションを伴った、明るくフレンドリーなビジュアルスタイルにしてください。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、参加を促す魅力的なビジュアルストーリーを迅速に組み立てましょう。

