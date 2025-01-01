コミュニティニュースビデオメーカー：迅速かつ簡単なローカルアップデート

魅力的なコミュニティニュースを手軽に制作。リアルなAIアバターと魅力的なコンテンツで数分で素晴らしいビデオを生成します。

地方自治体の職員向けに、新しい公共イニシアチブを発表するための1分間のコミュニティニュースビデオを制作します。プロフェッショナルで事実に基づいたビジュアルスタイルを採用し、クリーンなグラフィックと明確で情報豊富なナレーションを特徴としています。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、AIスクリプトジェネレーターアプローチから直接恩恵を受け、準備したスクリプトを魅力的なビジュアルアップデートにシームレスに変換し、ローカルニュースビデオメーカーのニーズに対して正確かつ効率的に対応します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやイベントプロモーターをターゲットにした45秒のダイナミックなソーシャルメディアアップデートを作成し、最近のコミュニティイベントを魅力的なビジュアルスタイル、アップビートなバックグラウンドミュージック、アニメーションテキストオーバーレイで紹介します。HeyGenのAIアバターを使用して主要なハイライトを提示し、ソーシャルメディアニュースクリップのためのニュースビデオメーカーのプロセスを迅速かつ個人的なものにします。
サンプルプロンプト2
非営利団体や教育機関向けに、新しいコミュニティプログラムを詳細に説明する30秒の情報発信を開発し、アクセスしやすく親しみやすいビジュアル美学と落ち着いたバックグラウンドミュージックを実装します。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべての視聴者に最大限のリーチと包括性を確保し、コミュニティニュースビデオメーカーとしての出力を強化します。
サンプルプロンプト3
ブランドマネージャー向けに、地元のCSRイニシアチブに関する最新情報を提供する洗練された90秒の社内企業コミュニケーションビデオをデザインし、一貫したブランドイメージと権威あるボイスオーバーを維持します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、一連のアップデート全体で均一で高品質な外観を確保し、AIニュースビデオメーカーとしての生産を効率化します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

コミュニティニュースビデオメーカーの使い方

AIを活用して、テキストを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、コミュニティ向けのローカルニュースビデオを簡単に制作します。

Step 1
スクリプトを作成
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、ローカルニュースストーリーをダイナミックなビデオの基盤に簡単に変換し、貴重なコンテンツ作成時間を節約します。
Step 2
ビジュアルを選択
多様なニュースビデオテンプレートから選択し、レポートに最適なビジュアル美学を確立し、コミュニティに対して洗練された魅力的なプレゼンテーションを保証します。
Step 3
ブランディングとアクセシビリティを適用
HeyGenのブランディングコントロールを使用して、一貫したブランドアイデンティティでビデオを強化し、コミュニティニュースを視聴者にすぐに認識させます。
Step 4
ニュースを生成して共有
HeyGenのエンドツーエンドビデオ生成を活用してコミュニティニュースレポートを完成させ、すべてのローカルプラットフォームで簡単にエクスポートして配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

情報豊かなコミュニティ発表を強化

ダイナミックなAIビデオを通じて、公共サービスの発表や地元の教育コンテンツに対するコミュニティの理解と関与を高めます。

よくある質問

HeyGenはニュースビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIニュースビデオメーカーとして、スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して魅力的なニュースセグメントを生成することができます。エンドツーエンドのビデオ生成プロセスを簡素化し、複雑な制作を誰にでも簡単にアクセス可能にします。

HeyGenを使用して特定のブランドに合わせたニュースビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをニュースビデオに組み込むことができます。また、ニュースビデオテンプレートを利用し、ローワーサードやニュースイントロ＆アウトロを追加して、一貫したブランドアイデンティティを維持できます。

HeyGenはプロフェッショナルなニュースビデオ制作のためにどのような高度な機能を提供しますか？

HeyGenはリアルなAIアバターや自然なボイスオーバーのための高度なテキスト読み上げツールを統合しています。また、自動字幕、強力なビデオエディター、包括的なメディアライブラリを提供し、ニュースビデオメーカーの体験を向上させます。

HeyGenはローカルおよびコミュニティニュースビデオコンテンツの作成に適していますか？

はい、HeyGenはローカルニュースビデオメーカーおよびコミュニティニュースビデオメーカーとして理想的で、関連するコンテンツを効率的に制作するのに役立ちます。ソーシャルメディアニュースクリップを簡単に作成し、オーディエンスに合わせたローカルストーリーを広範なコミュニティに届けることができます。