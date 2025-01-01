地方自治体の職員向けに、新しい公共イニシアチブを発表するための1分間のコミュニティニュースビデオを制作します。プロフェッショナルで事実に基づいたビジュアルスタイルを採用し、クリーンなグラフィックと明確で情報豊富なナレーションを特徴としています。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、AIスクリプトジェネレーターアプローチから直接恩恵を受け、準備したスクリプトを魅力的なビジュアルアップデートにシームレスに変換し、ローカルニュースビデオメーカーのニーズに対して正確かつ効率的に対応します。

