コミュニティ知識ビデオメーカー：魅力的なコンテンツを作成
リアルなAIアバターを使用して、説明ビデオや学校のマーケティング資料を生成し、テキストをダイナミックなビジュアルストーリーに変換します。
保護者、教師、卒業生を含む広範な学校コミュニティ向けに、ビデオニュースレターとしてフォーマットされた45秒の情報豊かなコミュニティ知識ビデオを開発し、HeyGenのボイスオーバー機能によって生成された明確でプロフェッショナルなナレーションで重要な更新情報を共有します。
学生向けに、複雑な概念をダイナミックなビジュアルと魅力的なオーディオスタイルで簡素化する60秒のアニメーション教育説明ビデオを設計し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルな仕上がりを実現します。
AIビデオツールを使用して、寄付キャンペーンのための潜在的な寄付者を刺激する15秒の魅力的なソーシャルメディアビデオを作成し、速いペースのビジュアル、インパクトのある音楽、明確に表示された字幕/キャプションを特徴とし、迅速に注意を引きます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして学校のマーケティングビデオを強化できますか？
HeyGenは優れた教育ビデオメーカーとして機能し、学校が魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成できるようにします。プロフェッショナルにデザインされたテンプレート、リアルなAIアバター、高品質のボイスオーバーを活用して、ソーシャルメディアや学校コミュニティへのアウトリーチのための魅力的なコンテンツを制作します。
HeyGenはどのようなクリエイティブなAIビデオツールを提供していますか？
HeyGenは高度なAIビデオツールを備えた強力なビデオ作成プラットフォームです。AIスクリプトライターを使用して魅力的なコンテンツを生成し、リアルなAIボイスでテキストを音声に変換し、キャラクタービルダーを使用してカスタマイズ可能なAIアバターを活用してビジョンを実現できます。
HeyGenはさまざまな種類のコミュニティ知識ビデオの作成に適していますか？
もちろんです。HeyGenは多用途なコミュニティ知識ビデオメーカーとして機能し、説明ビデオやその他の情報コンテンツの作成に最適です。直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースと豊富なストックメディアライブラリ、カスタマイズ可能なテンプレートを組み合わせることで、あらゆる目的のビデオ作成が可能です。
HeyGenは教育コンテンツ全体でブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、教育コンテンツ、マーケティングビデオ、アニメーションプレゼンテーションが一貫して機関のアイデンティティを反映することを保証します。ウェブベースのツールとして、簡単なコラボレーションを促進し、より広いアクセス性のために自動字幕などの機能を含んでいます。