明確なポリシーのためのコミュニティガイドラインビデオジェネレーター
スクリプトからのテキスト-to-ビデオで、コミュニティガイドラインの明確で魅力的な指導コンテンツを瞬時に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツ制作者を対象にした45秒の明確な指導ビデオを開発し、プロフェッショナルなグラフィックスと権威あるが親しみやすいトーンでコンテンツポリシーを体系的に説明し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して正確なメッセージングを確保します。
協力的なオンラインスペースのすべての参加者向けに、60秒の魅力的な指導コンテンツを制作し、動的なアニメーションと落ち着いた明確なナレーションで敬意を持った対話のベストプラクティスを示し、HeyGenのナレーション生成を活用してシームレスな音声配信を実現します。
既存のコミュニティメンバー向けに30秒の情報ビデオを設計し、コンテンツモデレーション手順とポリシー遵守の影響をバランスの取れた事実に基づいたビジュアルスタイルで詳細に説明し、HeyGenの字幕/キャプションを使用して瞬時にビデオを作成し、重要なポイントを効果的に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なコミュニティガイドラインビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、プロフェッショナルで魅力的な指導コンテンツを瞬時に作成できるAIビデオジェネレーターです。HeyGenのAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、スクリプトを魅力的なビジュアルメッセージに変換し、効果的にオーディエンスを引き付けることができます。
コンテンツポリシービデオのためのクリエイティブなブランディングコントロールはどのように利用できますか？
HeyGenは、コンテンツポリシービデオがブランドアイデンティティに合致するようにするための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴやブランドカラーを使用してビデオテンプレートをカスタマイズし、一貫した外観と感触を作り出すために独自のメディアライブラリエレメントを統合できます。
HeyGenはテキストスクリプトを指導コンテンツビデオに効率的に変換できますか？
もちろんです。HeyGenはテキスト-to-ビデオジェネレーターとして優れています。スクリプトを入力するだけで、リアルなAIナレーション生成とAIアバターを備えたビデオを生成し、指導コンテンツの作成を迅速かつシームレスに行います。
AIアバターはコミュニティガイドラインビデオの視覚的魅力をどのように高めますか？
HeyGenのAIアバターは、コミュニティガイドラインを生き生きとさせ、指導コンテンツをより動的で親しみやすいものにします。ビデオに人間味を加え、エンゲージメントを高め、コンテンツモデレーションに関する重要な情報を効果的にオーディエンスに伝えます。