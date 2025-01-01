コミュニティ育成ビデオメーカー: オーディエンスを成長させる

AIアバターであなたのストーリーを生き生きとさせ、ソーシャルメディアコンテンツとオーディエンスの成長を高めましょう。

サンプルプロンプト1
HeyGenの「AIアバター」を革新的に使用して、魅力的なソーシャルメディアコンテンツを生成する方法を示す、ソーシャルメディア戦略家とコンテンツクリエイターをターゲットにした45秒のダイナミックなビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは活気に満ちたダイナミックなもので、多様なAIアバターがさまざまな魅力的なシナリオで登場し、使いやすさとAIビデオメーカーの影響を強調するために、エネルギッシュでフレンドリーなAIボイスとモダンなバックグラウンドトラックをサポートします。
サンプルプロンプト2
HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」がビデオ編集プロセスをどのように簡素化し、視聴者の成長に大きく貢献するかを強調する、小規模ビジネスオーナーとマーケティングチーム向けの90秒の指導ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、カスタマイズと使いやすさに焦点を当て、インスパイアリングでモチベーショナルなAIボイスと高揚感のあるオーケストラ音楽を組み合わせて、プロフェッショナリズムと効率性を伝えます。
サンプルプロンプト3
HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、さまざまなプラットフォームでのビデオ作成を配信するための実用的なアプリケーションを詳述する、ビデオ制作スペシャリストとマルチプラットフォームパブリッシャー向けの2分間の技術ウォークスルーを作成してください。このビデオは、インターフェース要素と手順を明確に強調する詳細なスクリーンキャプチャビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた正確なAIボイスと控えめなアンビエントバックグラウンドサウンドを伴い、明確さと指導価値を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コミュニティ育成ビデオメーカーの使い方

スマートなAIビデオ作成ツールで、オーディエンスとつながり、活気あるコミュニティを育成し、オーディエンスの成長を促進する魅力的なビデオを簡単に制作できます。

1
Step 1
ビデオストーリーを作成
スクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、コミュニティメッセージをシンプルなスクリプトからダイナミックなビデオに変換し、魅力的なストーリーテリングの基盤を築きます。
2
Step 2
AIビデオエージェントを選択
多様なAIアバターからブランドを代表するものを選び、メッセージがオーディエンスに対して本物でプロフェッショナルに響くようにします。
3
Step 3
音声とテキストで強化
プロフェッショナルなナレーションを生成して、コミュニティメッセージを明確に伝え、さまざまなオーディエンスにとってビデオをより魅力的でアクセスしやすいものにします。
4
Step 4
最適化と共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに完璧にフィットするようにビデオをリサイズし、広くエクスポートして共有し、コミュニティを育成し、オーディエンスの成長を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

コミュニティを鼓舞し、動機付ける

コミュニティの絆を強化し、すべてのメンバー間での積極的な関与を促進する高揚感のあるモチベーショナルビデオを制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビジネスのビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオメーカーで、ビデオ作成を効率化します。ユーザーは多様なAIアバターとリアルなナレーション生成を使用して、スクリプトから魅力的なビデオコンテンツを簡単に生成でき、生産時間と労力を大幅に削減します。

HeyGenはビデオ編集と出力にどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、アスペクト比のリサイズやさまざまなエクスポートオプションを含む強力なビデオ編集機能を提供し、あらゆるプラットフォームに対応します。また、正確な字幕/キャプションを自動生成し、迅速なカスタマイズのための豊富なテンプレートとシーンを提供します。

HeyGenはグローバルなオーディエンス向けのナレーション生成とローカリゼーションを支援できますか？

はい、HeyGenはナレーション生成に優れており、ユーザーが複数の言語でプロフェッショナルな音声をビデオに追加することを可能にします。この機能は、ソーシャルメディアコンテンツをより広いグローバルなオーディエンスにアクセス可能にすることで、オーディエンスの成長とコミュニティ育成をサポートします。

HeyGenのAIビデオエージェントはどのようにプロフェッショナルなコミュニケーションに利用できますか？

HeyGenのAIビデオエージェントは、さまざまなプロフェッショナルなコミュニケーションニーズに対応する魅力的なビデオストーリーテリングを作成する力をユーザーに与えます。トレーニングや学習モジュール、内部コラボレーションの更新、ダイナミックなソーシャルメディアコンテンツに最適で、一貫したブランドメッセージを確保します。